Európa csúcsára tört Magyarország: csak a románok tudtak megelőzni minket

Reggel 9 órakor tette közzé a KSH az előzetes magyar GDP-adat, amelyből kiderült, hogy a tavalyi utolsó negyedévben (szezonálisan és naptárhatással igazítva) 4,8%-kal bővült a magyar gazdaság az egy évvel korábbi időszakhoz képest, ami érdemi gyorsulást jelentett a harmadik negyedévhez viszonyítva, ráadásul a várakozások többségét is felülmúlta.Az Európai Unió statisztikai hivatala, az Eurostat két órával később publikálta az összesített európai növekedési számokat, amiben a 28-ból 18 tagország adatai szerepeltek. Az EU GDP-je negyedéves alapon 0,6%-kal, éves bázison 2,6%-kal nőtt 2017 utolsó negyedévében. A 19 tagú eurózóna gazdasága negyedéves bázison szintén 0,6%-kal növekedett, az éves dinamika pedig 2,7%-os volt, ami a tavalyi harmadik negyedéves adatot leszámítva több mint hatéves csúcs.

A rendelkezésre álló 18 ország előzetes statisztikája alapján összeállított negyedéves bázisú európai növekedési rangsoron látszik, hogy a magyar gazdaság teljesítménye (+1,3%) az egész EU-n belül kiemelkedő volt: egyedül Litvánia előzött meg minket 1,5%-os GDP-bővülésével.

Régiós versenytársaink közül Románia teljesített a leggyengébben: negyedéves bázison "mindössze" 0,6%-kal növekedett az ország GDP-je, ami messze elmarad az előző negyedévek kirobbanó teljesítményétől, mintegy igazolva azokat az elemzői várakozásokat, miszerint a román gazdaság lassulására kell számítani az elmúlt évek őrült tempója után. A harmadik negyedévhez képest nagyot lassult még Lettország, 0,3%-os GDP-növekedésével ugyanis sereghajtó lett Olaszország mellett.A negyedév/negyedév alapú GDP-növekedésnél több információval szolgálhat az éves indexek vizsgálata, hiszen előbbi mutató nagyon ingadozó, több véletlen hatás is befolyásolja, míg az éves index sokkal stabilabb, így megbízhatóbb képet ad. Így nézett ki az éves növekedési rangsor:

Látszik, hogy az erős negyedik negyedévnek köszönhetően Magyarország ezen mutató alapján is az élmezőnybe került, kizárólag a lassuló Románia tudott megelőzni minket, igaz, a harmadik negyedéves 8,6%-os adathoz képest sokat veszített előnyéből. Lettország pedig ugyanolyan gyorsan nőtt, mint hazánk. Érdekes a lista másik vége is, ugyanis az Egyesült Királyságot még Olaszországnak is sikerült lehagynia, ezzel pedig a szigetország a 18 országból a leggyengébb teljesítményt nyújtotta. Bár Görögország és Dánia nem közölt adatokat, ezért valószínűleg a végső listán nem az Egyesült Királyság lesz az utolsó, a brit gazdaság szemmel láthatóan megsínyli az EU-ból való kilépés következményeit.Összességében tehát Magyarországnak - az előzetes adatok alapján - sikerült az európai növekedési rangsor élére ugrani a tavalyi utolsó negyedévben, végső helyezésünk azonban bizonytalan, 10 ország adata ugyanis egyelőre nem ismert. Találgatnunk persze azért szabad: a múltbéli teljesítmények alapján Írország és Málta férhet be elénk, míg Csehország és Szlovénia helye erősen kérdéses. A mostani kiemelkedő helyünk ellenére nem szabad elfelejteni, hogy az elmúlt néhány negyedévben rendszerint a kelet-közép-európai gazdaságok között a lassabb növekedést produkálók közé tartoztunk, még úgy is, hogy az eurózónás átlagot sikerült messze felülmúlnunk tavaly.