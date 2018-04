Ez volt a hiba - Megfejtettük a választás furcsaságát

Miért térnek el az adatok?

Vagyis a fél 7-kor ismertetett adatban mindenki benne volt, aki szavazatot adott le, az átjelentkezettek is, a 7 órás "végeredményben" azonban nem voltak benne az átjelentkezettek. Pálffy szavai szerint az átjelentkezők szombatra lesznek az adatbázisban, amikorra teljesen összeszámolják a szavazatokat.

Homályos? Tegyük rendbe!

A fél hetes adat szerint még a választásra jogosultak 68,13 százaléka vett részt a voksoláson, majd az este 7-es végső adat ennél alacsonyabb, 67,1% lett A napközbeni jelentések során minden szavazókörből jelentettek adatokat, az átjelentkezőket is, ezek alapján kalkulálták napközben a részvételi adatokat, ami a szavazóknak az összes száma. A szavazókörökből minden szavazat után a jegyzőkönyvvezető elhelyez egy "rubrikát", és ezt jelenti le, az átjelentkezettekkel együtt - ismertette a részleteket Pálffy.A 19 órás adatok már nem ebből, hanem az urnanyitáskor történő számolásról készítettkészültek, ebben viszont nincsenek benne az átjelentkezettek - tűnik ki Pálffy Ilona, a Nemzeti Választási Iroda elnökének szavaiból, aki az ATV-ben elismerte, hogy "szerencsétlenül" van megfogalmazva a honlapon a választási részvétel.Tehát nem arról van szó, hogy a szavazókörökben elfáradtak volna a számlálók délutánra, és rossz adatot adtak, mint ahogy a Magyar Nemzet cikkében szó volt erről, hanem arról, hogy a fél hetes és a hetes adat nem hasonlítható össze egymással.A fenti okfejtés számok nélkül bizonyára kicsit homályos, ezért most megmutatjuk, mi is történhetett az NVI elnökének szavai alapján.Bár a részvételi arány rengeteg adatból áll össze, a matek viszonylag egyszerű: a szavazáson megjelentek számát el kell osztani a szavazásra jogosultak számával. 18:30-ig minden rendben volt a számokkal, 5,365 millió ember rendben leszavazott a 7,875 millióból. Aztán 19 órára "eltűnt" egy csomó szavazó (miközben fél óráig még minden körzetben tovább szavaztak), és csak 5,283 millió főt osztottak el a választásra jogosultak számával, valahogy így:

Nem kell nagy statisztikusnak lenni ahhoz, hogy megértsük, miért csinált butaságot az NVI. A 19 órás adatból egyszerűen kivette az összes átjelentkezéssel szavazót. (Sőt, valószínűleg nem csak őket, hanem azokat a köröket is, ahová majd az átjelentkezők voksait belekeverik, de ennek az összetétel-hatás szempontjából kisebb a jelentősége, ezért illusztrációnkban figyelmen kívül hagyjuk.)Ez látszólag logikus, hiszen az átjelentkezőket leszavaztató körzetek a késések miatt még nyitva álltak, így nem volt olyan jegyzőkönyvi adat, mint a többi szavazókörben. Igen ám,valahogy így:

Ez esetben egy korrekt számot láthattunk volna, amit az NVI azzal a megjegyzéssel bocsáthatott volna az útjára, hogy "míg a 18:30-as adat még tartalmazza az átjelentkezők körére vonatkozó adatot is, a 19 órás már nem". Ezzel nem csak statisztikailag járt volna el korrektebben, hanem még a visszaeső részvételi aránnyal kapcsolatos zavart is elkerülhette volna, hiszen hiába került ki a körből egy aktív szavazói csoport, a további fél óra szavazás elég lett volna ahhoz, hogy növekedjen a részvételi mutató, számításaink szerint 68,1%-ról 68,8%-ra.Sőt, ha az NVI azt is szem előtt tartja, hogy mégis csak a lehető legjobb tudás szerinti adatokra kíváncsi a közvélemény, még becslésre is vetemedhetett volna. Eszerint egyszerűen fogta volna magát, és a 19 órakor közölt, jegyzőkönyv szerinti 5,283 millió főhöz hozzáadhatta volna a 18:30-ról rendelkezésre álló adatát az átjelentkezetteket szavaztató körökből. Így a becsléshez azt a megjegyzést tehette volna, hogy "az átjelentkezettekről még nem a hivatalos jegyzőkönyv szerinti, 18:30-as adatot tudtuk figyelembe venni". Valahogy így:

Most akkor nem is omlott össze a szoftver?

Mint látható, ezzel a megoldással kaphattuk volna a legmagasabb számot, de nem is ez a lényeg, hanem az, hogy ez a szám állt volna a legközelebb a tényleges választási részvételhez.Pálffy Ilona cáfolta, hogy összeomlott a választási szoftver, csak a honlap adta meg magát. Vagyis a választási szoftverrel szavai szerint nem volt baj, csak a túlterheltség miatt nem működött a valasztas.hu weboldal. Ezért határozott úgy az NVI a választás napján reggel 9-kor, hogy visszaállítja a régi weboldalt. Pálffy arra hivatkozott, hogy az Origo meg az Index sem működött a nagy leterheltség miatt. Az új weboldal 15-20 millió forintba került, amit végül nem lehetett használni, de napokon belül újra láthatjuk.A választási rendszer bonyolultságáról is beszélt Pálffy, amikor arról kérdezték, hogy elégedett-e a lebonyolítással. Sok feladatuk volt, rengeteg jelölt és visszalépés volt. Kiemelte, hogy az EBESZ szerint sem volt probléma a technikai lebonyolítással. "Az egyetlen, amivel semmi problémája nem volt az EBESZ-nek, az a választás lebonyolítása" - fogalmazott.