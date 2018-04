Ezen a három dolgon és hat kerületen múlik a kétharmad, szombaton lesz végső eredmény

Külképviseleti szavazatok

Az átjelentkezők szavazatait az választási irodában a 106 választókerületnek megfelelően szétcsoportosítjuk, és szombaton reggel a 106 választókerület elviszi és ott még aznap megszámlálják. Így várhatóan szombat délutánra felkerülnek a végleges adatok a valasztas.hu-ra

A 6-ból 3 választókerületben a Fidesz-KDNP-s jelölt vezet, 3-ban pedig az ellenzéki pártok jelöltje, vagy a független jelölt, így tehát akkor bukná el a Fidesz-KDNP a kétharmadot, ha ezen 3 választókerület egyikét-másikát elbukná és a most az ellenzék által vitt mandátumokat meg tudnák őrizni. Egyéb esetben a kormánypártok kétharmada megmarad, vagy még tovább erősödik.

a 3-ból csak 1 választókerületben, a Borsod-Abaúj-Zemplén megye 1-es választókerületben van némi esély arra, hogy a fideszes mandátumot végül ellenzéki jelölt kapja meg (konkrétan a Jobbik). A másik két választókerületben nagyon minimális az esély az ellenzéki fordításra.

(Budakeszi) 98,89%-os feldolgozottság mellett 786 szavazattal vezet a Fidesz-KDNP-s Csenger-Zalán Zsolt az LMP-elnök Szél Bernadett előtt (mindkét jelölt mintegy 29 ezer szavazatot kapott). Itt 1485 átjelentkezős szavazat között kellene találni 786-tal (53%-kal) több olyat, amin Szél Bernadett neve van, mint amennyin a fideszes nevét találják. Budapest 2-es választókerületében (XI. kerület) jelenleg 858 szavazattal vezet a Fidesz-KDNP-s honvédelmi miniszter Simicskó István a DK-s Gy. Németh Erzsébet előtt (21-22 ezer szavazatot kapott a két jelölt), 98,75%-os feldolgozottság mellett. Itt 1740 átjelentkezett szavazatból kellene tehát 858 szavazattal (49,3%-kal) többet találni, amint a DK-s jelölt neve van, mint amennyin a kormánypártié. Erre is lényegében nincs esély.

Megérkeztek az első külképviseleti urnák a Nemzeti Választási Irodához (NVI) hétfő reggel, csütörtökig pedig az összes meg fog érkezni, majd a végső választási eredmények az átszavazásokkal együtt szombaton délutánra állnak össze - jelezte az NVI ma.Az első két külképviseleti urna Mexikóvárosból és New Yorkból érkezett, ott ugyanis az időeltolódás miatt már szombaton megtörtént a szavazás az országgyűlési választáson. A mexikói urnában 45 szavazat van, az Amerikai Egyesült Államokból érkezettben pedig 947.A külképviseleti voksokat nem számolják meg a külképviseleteken, hanem csütörtök éjfélig a Nemzeti Választási Irodába szállítják, ahol választókerületenként szortírozzák és az átjelentkezők szavazataival együtt eljuttatják a megfelelő választókerületekbe. Itt átadják az "utazó" szavazatokat a kijelölt szavazatszámláló bizottságnak, amely felbontja a szavazás éjszakáján lezárt urnát,Amikor valamennyi szavazatszámláló bizottság (szszb) eredménymegállapító jegyzőkönyve rendelkezésre áll, a választókerületi választási bizottságAzt követően, hogy az szszb megállapította a szavazókörben a szavazás eredményét, a szavazatok újraszámlálására csak jogorvoslati eljárás keretében van lehetőség, és arra kizárólag a jogorvoslatot elbíráló szerv jogosult.Az országgyűlési egyéni választókerületi választási bizottság megállapítja a választókerületben keletkezett országos listás szavazatok számát és az egyéni választáson keletkezett töredékszavazatok számát is. Az erről készült jegyzőkönyvet eljuttatja a Nemzeti Választási Bizottsághoz.Folyamatosan érkeznek az NVI-beborítékban lezárt szavazatai, még kedden megérkezik az összes - jelezte az Indexnek Listár Dániel, az NVI munkatársa. (Azokat nevezzük átjelentkezőknek, akik nem a saját szavazókörükben adták le szavazatukat, hanem ott, ahol éppen voltak, ugyanakkor a saját szavazókörükbeli jelöltekre adhatták le a voksukat, illetve az országos listás pártok valamelyikére.- mondta Listár Dániel.A harmadik szavazati módon, a külföldi levélszavazatok kapcsán a 444.hu azt írja: bár, levélben végül csak 150 ezren küldték vissza a borítékot (állítólag sokan azért nem küldték vissza, mert nem kapták meg időben a levélcsomagjukat), deEzeket az adatokat is folyamatosan összesítik a következő napok során.A fenti három szavazati mód közül, a másik két módon csak a listára adhatták le voksukat az emberek. A valasztas.hu adatai szerint jelenleg 6 olyan egyéni választókerület van az országban, ahol 858 szavazatnál (arányaiban legfeljebb 3,9%-nál) kisebb a különbség az első és a második legtöbb szavazatot kapott jelölt között.Az átjelentkezettek voksai tehát az alábbi hat választókerületben a legfontosabbak, de azt is nagyon fontos, hogy hány átjelentkezett szavazaton belül kell annyit találni, hogy az az ellenzéki pártok javára fordítsa meg a mandátumot. Arra is van adatbázis , hogy az egyes választókerületekből máshova mennyien jelentkeztek át és ebből az látszik, hogy