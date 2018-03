Ezt vajon hogyan értette Orbán Viktor?

Nagyon sok tudás gyűlik össze. Varga Mihály miniszter úr különösen fogékony arra, hogy egyeztetések után hozzon csak döntéseket, összegereblyézi a sok információt, akár külső forrásokból is. De az igazán mély tudás a gazdaságról először is a jegybankban található, ők a pénz oldaláról nézik a gazdaságot. A reálgazdasági tudás pedig a kamarák oldalán van. A miniszternek az a dolga, hogy a kamaráktól a reálgazdasági tudást, a jegybankból pedig a monetáris tudást összegyűjtse és keverje ki ezekből a működő gazdaságpolitikát. Ennek előfeltétele, hogy a miniszter higgye el, hogy a magyar jegybankelnök nem butább a nemzetközi társainál és a kamarákban sem butább emberek ülnek, mint Európa többi kamarájában. Az is kell, hogy ő higgye, hogy ő legalább úgy képes összeilleszteni ezeket a gazdasági információkat, mint külföldi kollégái. Ha ezt nem hisszük el, akkor nem lesz magyar modell.

Ezek után meg tudjuk csinálni azt, hogy Magyarországon minden évben legyen 4%-os gazdasági növekedés. Csak olyan gazdasági miniszterrel tudok együttműködni, aki 4 évre vállalja a 4%-os növekedést, nem csak 2 évre.

Orbán Viktor beszéde első részében azt részletezte, hogy mi mentén hajtotta végre a kormány a gazdaságpolitikáját. Itt megemlítette, hogy a kormány épített a magyar gazdaságpolitikai szellemi tőkére. Konkrétan így fogalmazott:Beszéde végén pedig, amikor rátért a kormány gazdasági vállalásaira, azt mondta, finoman megint Varga Mihálynak üzenve:A fenti érdekes idézetek fényében kíváncsiak vagyunk, olvasóink belelátnak-e ezekbe a mondatokba többet is. Ezért most szavazásra buzdítunk mindenkit:

Orbán Viktor miniszterelnök (j) és Varga Mihály nemzetgazdasági miniszter a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara gazdasági évnyitóján a Boscolo Budapest szállodában 2018. március 6-án. Kép és címlapkép forrása: MTI Fotó/Koszticsák Szilárd

A szavazás után itt jegyezzük meg, hogy tavaly novemberben olyan értesülések jelentek meg , hogy a választások után a miniszterelnök szétszedi 2019 márciusa után a Nemzetgazdasági Minisztériumot, Varga Mihály a költségvetésért és az államháztartás egyensúlyáért felelős pénzügyminiszter lehet, Matolcsy György pedig nemzetgazdasági- és stratégiai miniszter.Ami pedig a további kormányzati embereket illeti: Orbán Viktor a keddi előadásában külön megemlítette Pintér Sándor belügyminiszter, Szijjártó Péter külügyminiszter, valamint Novák Katalin EMMI-államtitkár eddigi kormányzati teljesítményét.