Felháborodtak a buszvezetők - Veszélyben a szolgáltatás?

Sajnos, az autóbuszvezetők mellett a karbantartók közül is egyre többen hagyják el a szakmát. A szakszervezetek egymástól függetlenül folyamatosan erre az egyre romló folyamatra figyelmeztettek

Kevésnek bizonyult a Volán-szakmában a 2017-2019 évre aláírt bérmegállapodás, az összességében átlagosan 30 százalékos bérfejlesztés. "Az aláíró szakszervezetek akkor, vagyis 2017-ben úgy ítélték meg - az ismert munkaerő-piaci körülményeket és egyéb problémákat figyelembe véve -, hogy ez egy vállalható megállapodás, amely a korábbi évekhez képest jelentős jövedelemnövekedést eredményez. Ezt most sem gondoljuk másképp" - jelentette ki közleményben Baranyai Zoltán. A Közúti Közlekedési Szakszervezet elnöke szerint azonban időközben kiderült, hogy az akkor kialkudott béremelés mégsem hozta meg a szakmában a várt eredményt, vagyis semmit nem javított az aggasztó létszámhiányon.- emlékeztet az elnök.A KKSZ-nél feltételezik, hogy a szakszervezetek mellett az államot, mint tulajdonost képviselő kormány számára is fontos a munkavállalók megőrzésén túl a közösségi közlekedés színvonalának megtartása, a munkakörülmények jobbítása, s a jövedelmek javítása. Erre alapozva fogalmazták meg 2019-ben a "kétszámjegyű" fejlesztési igényüket, figyelembe véve a béren kívüli juttatások nettó értékének csökkenését is - magyarázza Baranyai. A szakszervezet reméli, a szakmát elhagyók számának növekedése nem sodorja még nagyobb veszélybe a szolgáltatás ellátását.