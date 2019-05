Félig már hazaköltözött a világhírű magyar tudós - Villáminterjú Barabási Albert-Lászlóval

El kell ismerni azokat, akik ezt lehetővé tették. Nagy szükség van arra, hogy női kutatók, mint példaképek jelenjenek meg a magyar és nemzetközi társadalomban. Vannak fantasztikus egyének, akik erre alkalmasak, mint például Albert Réka.

Nyilvánvaló. A könyvben nem arról írok, hogy teljesítmény nélkül hogyan születik meg a siker, hanem arról, hogy nagyon sokan vannak azok, akiknek kiváló a teljesítményük, és hogy ki lesz-e választva valaki egy díjra, az attól is függ, hogy korábban elismerték-e már. Ezt nem tudom letagadni, hogy a korábbi elismeréseim segíthettek abban, hogy a Bolyai-díj bizottsága nekem ítélje ezúttal a díjat. Viszont könnyedén fel tudnék sorolni egynéhány kiváló kutatót, akik épp annyira megérdemelték volna, mint én.Igen, nyilván a 21. században vagyunk, egyedül már semmit nem lehet csinálni, nem is érdemes.Az akadémia például el is ismeri ezeket a teljesítményeket, az MTA legutóbb külső tagjának választotta, és az Egyesült Államokban rengeteg fontos díjat kapott Réka. Mi magyarok is büszkék lehetünk az erdélyi kutatóra, nélküle ma nem született volna meg a hálózatelmélet.

Múlt héten épp Angliában voltam, mert megjelent az angol kiadás és most kezdi el igazából a nemzetközi pályafutását.

Az időm 40 százalékát Magyarországon töltöm.

Számomra nagy megkönnyebbülés volt az, hogy legutóbb nő kapta a díjat, nevezetesen É.Kiss Katalin nyelvész . Nagyon nehéz volna egy olyan díjat elfogadni manapság, amit csak férfiak nyertek el eddig. De sokkal több mindent kell tenni az ügy érdekében: el kell ismerni őket, példaképeket kell találni és nagyon fiatal kortól kell segítenünk a nőket, hogy megtalálják a helyüket a tudományban. A tudomány az a terület, amire rálátok, de szerintem az üzleti életben is hasonló a helyzet.Szó szerint most a napokban jelenik meg a világ egyes részein a könyv.Nemcsak személyes oka van ennek, hanem ez az egyik legális ígéretem az Európai Kutatási Tanács (ERC) Grant Projekt keretében, amin Lovász Lászlóval dolgozunk. Ennek érdekében szó szerint 40 százalékban visszavontam az amerikai tevékenységemet és áttettem Magyarországra.

