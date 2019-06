Figyelmeztet a Morgan Stanley: egy éven belül jöhet a recesszió Amerikában

Chetan Ahya, a Morgan Stanley vezető közgazdásza szerint kilenc hónapon belül jöhet a recesszió, ha Donald Trump további 300 milliárd dollárértékű kínai árura vet ki 25%-os adót, Kína pedig hasonló válaszlépéssel reagál. A szakértő szerint a befektetők alulértékelik a kereskedelmi feszültség kockázatait, és sokkal inkább egy elhúzódó vitára számítanak ebben az USA és Kína között.A Morgan Stanleyhez hasonlóan a Goldman Sachs is figyelmeztetett a kereskedelmi háború veszélyeire, a bank arra számít, hogy a fennmaradó 300 milliárd dollár értékű kínai árura és az összes mexikói árura az USA 10%-os vámot vet majd ki. A bank mindeközben csökkentette az USA második féléves növekedési előrejelzését fél százalékponttal 2%-ra.Kína egy vasárnap közzétett fehér könyvben utalt arra, hogy a két nagyhatalom között húzódó kereskedelmi feszültség nem tette ismét naggyá Amerikát, sőt. A dokumentum rámutat arra, hogy Trump kereskedelmi politikája több fronton is negatívan érintette az amerikai gazdaságot: emelkedtek a termelési költségek, emelkedtek az árak, rontották a növekedési kilátásokat és a Kínába irányuló amerikai termékek exportjának is gátat szabott.