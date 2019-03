Furcsa döntést hozott az MNB - Hogy kell ezt érteni?

Szükséges, de egyúttal elégséges is volt a bejelentett enyhe monetáris szigorítás (kamatfolyosó alsó szélének 10 bázispontos emelése, swapállomány leépítése 100 milliárd forinttal).

Ez nem egy kamatemelési ciklus kezdete, csupán "eseti, egyedi" lépés volt, hiszen "beállítottuk a fenntartható inflációs célszintet". Igaz, a decemberi előrejelzésekhez képest az MNB mind az idei, mind a jövő évi inflációs előrejelzését megemelte.

Közben az MNB vezetése azt is jelezte, hogy "elsősorban az adószűrt maginflációt figyeljük, döntéseink erre épülnek". Az adószűrt maginflációs ábra a következő másfél évben tartósan a 3%-os inflációs cél felett ingadozást mutat a jegybanki stáb által (nem nyilvános kamatpálya mentén készített) ábra szerint.

A kamatdöntési közlemény és a sajtótájékoztató fokozott hangsúlyt adott a külső környezet romlásának és az ebből adódó lefelé mutató inflációs kockázatoknak. A külső környezet valóban érdemben romlott december óta, több nagy nemzetközi szervezet is jócskán vágta a GDP-növekedési előrejelzését, de ezzel együtt az MNB-stáb most 3,5%-ról 3,8%-ra emelte az idei GDP-növekedési előrejelzését.

(értsd: mi akkor is lazák maradunk, ha egy picit szigorítunk). Ez valóban így van, azaz a most egyszerinek mondott lépés mellett továbbra is azt igyekszik elérni a jegybank, hogy minél inkább lazábbak tudjanak maradni a monetáris kondíciók, hogy támogatni tudja a gazdasági növekedést. Ennek azonban inflációs következményei is lehetnek (az adószűrt maginflációs ábra is tükrözi ezt), de

A jegybank a múlt év végén már nyíltan arról beszélt, hogy a monetáris kondíciók a döntési horizonton nem tarthatók fent tartósan. Ehhez képest a forintárfolyamra és a kamatszintre pillantva csupán jelképes szigorodást láthatunk. Ha erre most azt mondja a jegybank, hogy ennyi akár elég is lehet, akkor valami történt.

A "nincs szigorítási ciklus" egyfajta tanácstalanságot is sugall: a jegybank bizonytalan abban, hogy a sok szempontból túlhevült belső környezet és a romló külső konjunktúra eltérő hatásai végül merre mozgatják a hazai inflációt. Mario Draghi "sötét szobáról", adatvezérelt üzemmódról beszélt, Matolcsy György szavai ennek magyar megfelelői.

Ebben a bizonytalan helyzetben a jelképes szigorítás mellé társuló lazító hangvétel azt a célt is szolgálhatja, hogy a jegybank megakadályozza a piac túlságosan gyors előreszaladását. A feszesebb monetáris politika láttán az előretekintő várakozások emelkedő kamatpályát, meredekebbé váló hozamgörbét, illetve gyorsan erősödő forintárfolyamot indukálhatnak. Az MNB ezt sosem szerette, de most, hogy a globális környezet ennyire bizonytalan, a növekedés támogatására mindig kényes monetáris politika számára különösen fontos lehet, hogy ne történjen piaci túllövés.

Összegzés

az MNB korábban már többször jelezte, hogy az extrém laza monetáris politikája az előrejelzési horizonton nem tartható fenn, ehhez képest most emelte a GDP- és inflációs prognózisát, és mindössze egyszeri alkalomra szóló, jelképes mértékű szigorítást hajtott végre.

Amennyiben a külső konjunktúra erősödni kezd, még erősebb lehet a gyanú, hogy a jegybank lassan reagált, és későn kezdett el szigorítani, ami az infláció elszaladását és/vagy a továbbiakban az erőteljes monetáris szigorítás kényszerét válthatja ki - nagyobb reálgazdasági áldozattal.Vagyis a tegnapi lépések pont annyira ellentmondásosak, mint az a gazdasági környezet, ami az árstabilitás és a növekedés között egyensúlyozó jegybankot körbeveszi. Mindannyiunk érdeke, hogy az MNB ne hibázzon.