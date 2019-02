"Gazdaságvédelmi" programot hirdet Varga a lassulás ellen

A pénzügyminiszter bejelentése nem teljesen új, hiszen a gazdaságpolitikát már a hónap elején elérte a "védelmi retorika". Varga akkor is úgy érvelt, hogy a világgazdasági lendület kezd kicsit visszaesni, és ezeket a hatásokat Magyarország sem tudja kizárni, erre érdemes felkészülni.Ezúttal a programról nem szolgált konkrétumokkal a közlemény, de korábban úgy szólt a hír, hogy a kormány olyan intézkedéseket kíván hozni, amelyek megvédik a munkahelyeket, a bérnövekedés ütemét; törekszenek arra, hogy a fejlesztések ne álljanak le, ne törjön meg a fogyasztás lendülete, és a bérek, nyugdíjak megtartsák vásárlóerejüket.A mostani bejelentés azért érdekes, mert Varga Mihály két megszólalása között Orbán Viktor bejelentette családvédelmi akciótervét, ami várhatóan jelentős költségvetési forrásokat igényel. Ezért felvetődött a kérdés, hogy a gazdaságvédelmi csomag esetleg elsikkad. Úgy tűnik azonban, hogy a kormány továbbra is lát pénzt a költségvetésben a gazdaság rövid távú élénkítésére.Az eszközöket és a csomag méretét illetően továbbra is csak találgatni tudunk. A munkahelyek megvédése a korábbi évek tapasztalatai alapján inkább a munkaadóknak javára tett kedvezményeket, szabályozói változásokat jelenthetnek, amelyek vonzóbbá tehetik a munkavállalók alkalmazását. A fogyasztási dinamikát a jövedelem-, illetve adópolitikával lehet befolyásolni leginkább, de év közben nehéz ezzel kapcsolatos karakteres változásokat elképzelni, hacsak a kormány nem írja át drasztikusan a költségvetést. A nyugdíjak vásárlóerejének megőrzése nem jelent új intézkedést, az időskorúak ellátása évek óta inflációkövető, idén is a várható pénzromlás ütemével növekedett az év elején.A világgazdaságról egyébként valóban olyan hírek érkeznek sorra, miszerint alábbhagyhat a lendület, ezért egyre többen gondolják úgy, hogy konjunktúraciklus lefelé tartó ágába kerültünk. A kihívás ezzel kapcsolatban az, hogy a magyar gazdaságpolitika éppen a világgazdasági élénkülés idején volt nagyon expanzív a negatív reálkamatokkal, erőteljes unió forrásfelhasználással. Ezekben már nincs további tartalék, sőt, egyensúlyi szempontból a fegyelmezettebb irányba való elmozdulás lenne időszerű. Éppen ezért a magyar gazdaságpolitika prociklikussá válhat - bizonyára ez a kihívás foglalkoztatja most a programalkotásra készülő kormányzatot.