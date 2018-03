Gyorsabb növekedéssel számol a jegybank

Az idei évben 4,2%-kal növekedhet a magyar gazdaság az MNB friss inflációs jelentése szerint, ami 0,3%-ponttal magasabb, mint amit decemberben prognosztizáltak. Minimálisan a 2019-es növekedést is feljebb húzta a jegybank. Az MNB a korábban vártnál gyorsabb növekedést vár a beruházásokban és fogyasztásban is. Utóbbi annak köszönhető, hogy a bérek még gyorsabban nőnek, ami támogatja a lakossági fogyasztás bővülését. A nemzetgazdasági bruttó kereset 10% felett növekedhet az idei évben. A beruházások mögött technikai tényezők húzódnak meg, a 2017-es év bázisa ugyanis lejjebb került, vagyis "nincs új sztori" a beruházásokban.

több nagyberuházást a következő években adnak át (ezzel beépülnek a bázisba),

a fiskális impulzus negatív lesz akkorra,

az EU-pénzek effektív felhasználásnak kifutása is 2020-ra tehető,

és a jelenlegi szabályozás alapján a kedvezményes lakásáfa 2020-ban megszűnik, ezért 2019-ig időzítik a vállalatok a lakásoknak az átadását.

Jövőre 3,3%-kal, azt követően pedig 2,7%-kal nő a GDP az előrejelzés szerint. Ekkor már szerényebb mértékben, de továbbra is érdemben nő a háztartások fogyasztása, a beruházások azonban 2020-ban már visszaesnek. Ekkor már alacsonyabb béremelkedéssel lehet számolni, miközben a foglalkoztatás tovább nő, és a munkanélküliségi ráta 2020-ban 3,5%-ra csökken.A beruházások 2020-as visszaesését az MNB szerint magyarázza, hogyA gyors béremelkedés azonban nem okoz komoly inflációs nyomást. Idén 2,5%-os pénzromlással számol a jegybank, jövőre 2,9%-os, azt követően pedig 3%-os inflációval számol a jegybank. A jelentés szerint 2019 közepén éri el az infláció fenntarthatóan a 3%-os értéket. Az importált infláció alacsony - az eurózónában tartósan mérsékeltek az inflációs folyamatok -, miközben historikusan alacsony szinten tartózkodnak a lakossági inflációs várakozások.Virág Barnabás, az MNB ügyvezető igazgatója hivatkozott a Portfolio interjújára , ahol Willem Buiter, a Citigroup egykori vezető közgazdásza is kisebbfajta csodának minősítette a magyar helyzetet, ahol gyors a bérnövekedés és alacsony az infláció. "Az infláció nem halt meg, a masszív keresletnövekedés hatására felkúszik a 3% közeli szintre, ami 2019-ben be is következhet" - mondta Virág Barnabás. A strukturális tényezők tartósan visszafogják az inflációt, de megvannak azok a keresleti tényezők, amelyek hatására elérjük a 3%-os célt - fogalmazott. Szerinte jó, ha egy felzárkózó gazdaságban magasabb az inflációs cél, mint a fejlett gazdaságokban.