Gyorsabban nőhet a magyar gazdaság

Idén elérheti a 4,4%-ot a GDP-növekedés Magyarországon, azonban jövőre 2,8%-ra lassulhat a bővülés üteme az Európai Bizottság nyári előrejelzése szerint. Brüsszel korábban 3,7%-os gazdasági növekedést prognosztizált az idei évre vonatkozóan, azonban a kiugróan jó első negyedéves növekedés és a kedvező kilátások miatt feljebb húzták a várakozásukat. A jövő évi prognózisát változatlanul hagyta a Bizottság, ez azonban "javítást" jelent, hiszen az idei magasabb bázis ellenére kitartottak a 2,8%-os előrejelzést mellett.A GDP-növekedés a következő negyedévekben is erős maradhat, de már lassulhat a korábbiakhoz képest - véli az Európai Bizottság.Az infláció 2019 második negyedévében is 4% közelében maradhat a gyors béremelkedés és az erős belső kereslet miatt. A keresetek kétszámjegyű növekedését a minimálbér gyors emelése és a feszes munkaerő-piac okozza. Az idei és a jövő év egészében is 3,2%-os lehet az infláció a Bizottság előrejelzése szerint.