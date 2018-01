Háborúra készül Svédország: rettegnek az oroszoktól

Az említett stratégia lényegében arról szól, hogy Svédországnak meg kell tennie minden szükséges gazdasági, lakossági és katonai lépést ahhoz, hogy felkészüljön egy esetleges külföldi katonai támadásra. A Teljes Védelmi Stratégiához való visszatérést még tavaly decemberben jelentette be Svédország a "biztonsági helyzet romlására" hivatkozva. Svenska Dagbladet szerint a levél elsősorban arra figyelmezteti az önkormányzatokat, hogy "fejlesztésre szorul a megnövekedett igénybevétel miatt a működési sebesség, a döntéshozatal, az információmegosztás, a kríziskommunikáció, a flexibilitás, a robosztusság és a titkos információk kezelésének" rendszere.Az újságban hozzátették: nincs semmi, ami arra utalna, hogy valóban háború lesz, a kormány viszont arra adott utasítást, hogy kezdődjön meg a készülődés.Svédországban persze heves fogadtatásban részesült a levél: több helyi politikus is megvádolta a kormányt azzal, hogy orosz agresszió kockázatát csak kihasználja arra, hogy többet költsön katonai kiadásokra. Mások szerint pedig az elvárások, melyeket egyes önkormányzatokra helyezett a svéd kormány, irreálisan magasak.Nemrég egyébként a svédek elutasították az oroszok kérelmét, hogy egy kikötőt bérelhessenek a balti tengeren lévő Gotlandon, arra hivatkozva, hogy ez sérti az ország politikai és katonai érdekeit. Gotlandon egyébként 2014 óta állomásozik egy komplett helyőrség, a katonákat akkor utasították a szigetre, miután Oroszország annektálta a Krímet.Közben Finnország - egy másik nem NATO-tag skandináv ország - azzal vádolta meg a Kremlt, hogy egy szisztematikus hazugsághadjáratot vezet az ország ellen, amiért többen is meg merték kérdőjelezni az ország függetlenségét.