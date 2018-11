Haldokolnak a magyar cégek - Akik túlélnek, csak vegetálnak

A vállalatok ötéves túlélési aránya Magyarországon nagyon alacsony, és annak ellenére sem javult az elmúlt időszakban, hogy a GDP viszonylag gyorsan növekszik - mutattuk be a Központi Statisztikai Hivatal (KSH) adatai alapján. A GDP-növekedés ugyan a gazdaság valamennyi ágazatára kiterjed, de úgy tűnik, ez nem elég ahhoz, hogy minél több vállalat élje meg az ötödik születésnapját.

A világgazdasági válság előtt a vállalatok 45-50%-a megélte az ötödik évét, azóta azonban sokat romlott a helyzet. A Központi Statisztikai Hivatal egyik kiadványából kiderült, hogy 2016-ban a 2011-ben alapított vállalkozások 37,2%-a működött még abban az évben is, ami nem jelent érdemi változást a 2012 és 2015 közötti időszakhoz képest.

A Kopint-Tárki tanulmánya szerint azonban nem csak a kisebb, hanem a közepes vállalatoknál is komoly gondok vannak.

A 3350 vállalatból mindössze 600 cég maradt középvállalat, közülük is csak a felének sikerült növelnie a létszámát, a másik fele zsugorodott. Marad tehát 300 növekedni képes, bár nagyvállalattá válni nem tudó, középvállalat

A frissen alapított cégek, különösen a mikrovállalatok megszűnése nem annyira meglepő, ezek ugyanis a leginkább sérülékenyek a gazdasági ciklusokra, gyenge a tőkehelyzetük, vagy az ötlet akár könnyen be is fuccsolhat.A kutatók az elmúlt 16 évben vizsgálták a középvállalatokat, és arra jutottak, hogy 3350 cégből 1800 megszűnt 2016-ra, sőt, többségük már az előző évtizedben. A maradék 1500 vállalatból 900 zsugorodott, mintegy 600 kisvállalattá, több mint 300 pedig mikrovállalattá ment össze. Utóbbiak közül is 170 cég már nulla vagy egy fővel működik.- írja tanulmányában Palócz Éva és Vakhal Péter a Társadalmi Riport 2018 című kötetben megjelent tanulmányukban. Az induló középvállalati létszámból mindössze 50-nek sikerült nagyvállalattá válnia.

Forrás: Társadalmi Riport 2018

Legalacsonyabb a túlélési arány az infokommunikációs ágazatban, bár ennek az ágazatnak az aránya 2000-ben a teljes induló vállalati populáción belül rendkívül alacsony volt, és ennek az ágazatnak kellett a legnagyobb mértékben megújulni az elmúlt másfél évtized alatt. A két legmagasabb részarányt képviselő ágazatban - a feldolgozóiparban és a kereskedelemben - működő cégek 45 százaléka maradt fent az elmúlt 16 évben. Ágazatonként azonban érdemi eltéréseket láthatunk a túlélést tekintve:

Forrás: Társadalmi Riport 2018

Egyszerű lenne azt mondani, hogy ez a piacgazdaság természetesen velejárója: egyes cégek növekednek, mások meg összehúzódnak vagy megszűnnek, azonban túlságosan sok a zsugorodó, és túl kevés a prosperáló középvállalat

A Kopint-Tárki tanulmánya megállapítja, hogy a középvállalati réteg egy megállapodott gazdaságban általában meglehetősen stabil, itt sokkal kisebb mozgások tapasztalhatók, mint a kisebb vállalatok esetében. Magyarországon azonban a középvállalatok körében óriási volt a lemorzsolódás 2000 óta, és a túlélő cégek nagyobbik része is inkább vegetál.

Összességében. Mivel a hazai magántulajdonú középvállalati réteg az elmúlt 16 évben nagyjából állandó létszámú volt, 3200-3400 között mozgott, a megszűntek helyére nyilván újak léptek, akár azáltal, hogy kisvállalat középvállalattá vált, akár úgy, hogy nagyvállalat középvállalattá csúszott le.Ez azonban még nem elégséges ennek a vállalati rétegnek a bővüléséhez, legfeljebb csak a fennmaradásához, ésés a globális nemzetgazdasági szintű termelékenység javításához.A vállalatok megszűnése szinte folyamatos volt az időszakban. A megszűntek vagy zsugorodók között egyaránt vannak a rendszerváltás előtt már létező és belföldi magántulajdonosnak privatizált vállalatok, valamint az 1990-es évek folyamán új kezdeményezésként alapított vállalatok.- vélekednek a szerzők.A jelenlegi súlyos, ami növelheti az átlagos vállalati méretnagyságot és a nemzetgazdasági szintű termelékenységet. Ehhez azonban elegendő olyan nagyobb vállalatnak kell lennie, amely képes felszívni ezt a munkaerőt.