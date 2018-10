Hatalmas taktikai húzás lehet Merkel mai nagy bejelentése

Húzott még egyet a húrokon Merkel

Carsten Brzeski úgy látja, hogy nem Merkel mai bejelentése, hanem sokkal inkább az SPD gyenge választási szereplései, annak működési válsága jelenti a fő veszélyt a német kormányra, hiszen utóbbi akár jövőre elvezethet oda, hogy az SPD kilép a német koalícióból és így akár előrehozott választásokra is sor kerülhet. A CDU-nak nem érdeke ez, hiszen akkor nem lenne kello ideje az új pártelnök kello felépítésére.

Időt nyert Merkel

Ez a helyzet azonban valójában meg is nehezíti az új CDU-vezérnek, hogy még idő előtt, a 2021 őszi mandátuma lejárta előtt megszerezze maga mögött a többséget Merkel kancellári posztról való "menesztése" mögé. Ha pedig így nézzük a dolgokat, valójában Merkel a mai lépésével akár időt is nyerhetett magának, hogy normál mederben járjon le a kancellári mandátuma, ne pedig idő előtt - mutat rá Carsten Nickel.

Amint mi is megírtuk: 18 év után nem indul újra a decemberi tisztújító kongresszuson a pártelnökségért Merkel és így kinyitotta a kaput az utódlási harc előtt, amin hárman máris "beléptek". Közben Merkel saját korábbi tézisének ellent mondva (a pártelnökség és a kancellárság kéz a kézben jár) azt is közölte:, azaz se parlamenti képviselőséget, se vezető európai posztot nem akar vállalni.A mai bejelentés történelmi jelentőségű, hiszen 18 éve pártelnök Merkel, így egy korszak mindenképpen véget ér - mutatott rá kommentárjában Carsten Brzeski, az ING Németország vezető közgazdásza. Szerinte bár a bejelentést az utóbbi két tartományi választási eredmény motiválhatta, de, mégpedig az, hogy a most decemberit követő újabb CDU tisztújító kongresszus mindössze fél évvel lenne a 2021-es szövetségi választások előtt, így túl rövid lehetett volna az idő arra, hogy egy új pártelnököt kellően jól tudjanak pozícionálni a kancellári tisztségre is. Meglátása szerint Merkel a mai bejelentéssel egyrészt kezdeményezőkészségét demonstrálta, másrésztAz ING szakértője szerint a mai bejelentés egyúttal magában hordozza a kedvező kimenet lehetőségét is, hiszen az újraválasztás nyomásától megszabaduló Merkel így sokkal nagyobb mozgásteret kaphat arra, hogy, ami potenciálisan erősebb németországi reformokhoz és az eurózóna megerősítéséhez is elvezethet. Ezzel szemben még három évig tartó "béna kacsa kormányzás" sokkal károsabb lenne mind Németországnak, mind Európának. Így az elemző szerintCarsten Nickel, a Teneo Intelligence helyettes kutatási vezetője szerint bárki is veszi át a három mai jelölt közül a pártelnöki pozíciót, valójábanEzt úgy érti a szerző, hogy míg a Annegret Kramp-Karrenbauer a centrista politizálást szeretné vinni a CDU-ban, addig Jens Spahn egészségügyi miniszter a jobbra tolódáson keresztüli lendületvételt favorizálja. A pártot ez a vita már eleve megosztja és a helyzetet bonyolítja a harmadik jelölt (Friedrich Merz), akit Merkel 2002-ben kíméletlenül eltávolított a hatalomból, így személyes törlesztés is meghúzódhat az indulása mögött, amire figyelni kell szerinte., így az új jelöltnek majd ezt a megosztottságot is kezelnie kell amellett, hogy maga a pártelnök személye azt is szimbolizálhatja, hogy a CDU milyen irányba haladjon tovább.A Teneo elemzője szerint Merkel mai bejelentése abba a sorba illeszkedik, ami a 2015-ben a menekültválság tetőfokán elkövetett hibájából ered:, ami nem kedvező, mert véleménye szerint Németországban sosem volt igazán erős az eurózóna megerősítésének politikai támogatottsága, még a tavalyi Bundestag-választási kampány sem segített ebben és a következő időszakban sem ez lesz a fókuszban. Így szerinte egy komoly piaci nyomásnak kellene kialakulnia ahhoz, hogy Németországban is lefolytassák a szükséges vitákat a kérdésben.