Hatalomátvétel zajlik a világ színpadán - Örülhetünk, ha sikerül elkerülni egy háborút

Óriási hatalmi átrendeződés zajlik a szemünk láttára

az emberiség szép lassan a Föld minden pontjára eljutott (Kr. e. 300 000 - Kr.e. 10 000),

majd egyes területeken kialakultak egymástól jelentősen elkülönülő gazdasági súlypontok (Kr.e. 10 000 - Kr. u. 1820),

később aztán ezek a gazdaságok globalizálódni kezdtek az ipari forradalom által elősegített áruforgalom-élénkülésnek köszönhetően (1820 - 1990),

végezetül pedig az információs és kommunikációs forradalom lehetővé tette, hogy a korábbiaknál sokkal szorosabban összefonódjon a világgazdaság (1990-).

A 20. század utolsó évtizedeiben (különösen a '90-es évektől kezdve) a globalizációs folyamatok felgyorsulásával párhuzamosan a feltörekvő piaci országok közül sokan elképesztő ütemű felzárkózásba kezdtek. Emiatt már hosszú ideje Kína, mostanában pedig egyre inkább India és a délkelet-ázsiai térség többi gyorsan növekvő országa adja a globális növekedés elő számú motorját.A globális súlypont eltolódása azonban egyáltalán nem újdonság a világtörténelemben. Richard Baldwin a globalizáció témakörének egyik legelismertebb szakértője 30 éve végez intenzív kutatásokat a témában, 2016-ban megjelent könyvében pedig többek között azt is bemutatja, hogy a globalizációval járó radikális változások történelmi léptékben egyáltalán nem egyedülállók. Ahogy fogalmaz : "semmi radikális nincs abban, hogy a globalizáció miatt radikálisan megváltozik a világ a szemünk láttára".A professzor cikkében röviden felsorolja a globalizáció korábbi fázisait, amikorAz ipari forradalom következtében néhány ország brutális fejlődésnek indult, ami megalapozta a még ma is jelentős különbségeket a gazdag "nyugati" országok, illetve a fejlődő országok között. Az alábbi ábrán látszik, hogy a 19. század elején gyors fejlődésnek indultak a jelenlegi G7-országok (illetve azok elődei), folyamatosan növelve részesedésüket a világ GDP-jén belül, miközben az úgynevezett A7-országok (Ancient 7 - az ókor vezető gazdasági hatalmai, amelyek a fent említett globalizációs folyamat második fázisában alakultak ki) folyamatosan veszítettek jelentőségükből.

Megjegyzés: az 1960 előtti adatokhoz Baldwin a Maddison-projekt becsléseit használta fel. Nyilván a korábbi adatokat óriási bizonytalanság övezi, így ezek inkább csak a szemléltetés céljából tekinthetők relevánsnak.

Az ábrán azonban az is látszik, hogy a negyedik fázisban, vagyis az 1990-es évektől kezdve ez a trend megfordult, és a már a cikk elején említett módon a világ vezető nagyhatalmait tömörítő G7-csoport folyamatosan veszíteni kezdett globális GDP-részesedéséből, elsősorban az A7-ek, különösképp Kína és India rovására.Bár az átrendeződés üteme nem olyan gyors, mint az ipari forradalom idején, a nyugati országok dominanciája így is látványosan gyengül.

2017-re viszont az A7-ek már közel 24%-os arányt képviseltek a globális gazdaságon belül, miközben a G7-ek részesedése 45% közelébe esett, a különbség tehát alig két évtized alatt 56 százalékpontról 21-re mérséklődött.

Érdemes hozzátenni, hogy a fenti arányok dollárban kifejezett GDP-számok alapján lettek kiszámítva, ami torzíthatja tényleges képet, hiszen a dollár árfolyamának változása jelentős kilengést idézhet elő az egyes országok piaci értékén számolt gazdasági teljesítményében. Az összesített képen azonban ez nem változtat.

A nagy átrendeződés konfliktusokkal jár

A Világbank adatai alapján az A7-országok (Irán, Irak, Törökország, Egyiptom, Kína, India/Pakisztán, illetve Görögország/Olaszország) 1990-ben még a világ GDP-jének nagyjából 10%-át adták, míg a G7-ek a 66%-át.Nem meglepő módon Kína és India gazdasági befolyása erősödik a leginkább, azonban az utóbbi években több más ázsiai ország, köztük a Délkelet-ázsiai Nemzetek Szövetségének alapító országai (Fülöp-szigetek, Indonézia, Malajzia, Szingapúr, Thaiföld) is figyelemre méltó fejlődésen mentek keresztül, így egyre meghatározóbb tényező váltak a térségben.A feltörekvő gazdasági hatalmak egyre nagyobb szeletet hasítanak tehát ki a világgazdaságból, ezzel együtt pedig elkerülhetetlennek tűnik, hogy az egész világot érintő gazdasági és politikai kérdésekben is fokozatosan nagyobb döntési szerep jusson nekik, alapvetően megváltoztatva ezáltal az évtizedekkel ezelőtt kialakult világrendet.Az egyre nagyobb befolyásra való törekvésnek ékes példája Kína. Az ország idén újraválasztott elnöke (aki az idei alkotmánymódosítás értelmében élete végig helyén maradhat) Hszi Csin-ping egy márciusi beszédében egyértelművé tette, hogy Kína egyedülálló szuperhatalommá akar válni.A nagyhatalmi ambíciókat persze nem nézi jó szemmel az elmúlt évszázad domináns világpolitikai szereplője, az Egyesült Államok, ez pedig Donald Trump amerikai elnök intézkedéseiben is tükröződik.

Rossz hír, hogy a történelem során, amikor két nagyhatalom egyeduralma volt a tét, ritkán került sor békés hatalomátvételre. A fejlett országok nyilvánvalóan szeretnék megőrizni nemzetközi pozíciójukat, ez azonban hosszú távon nem kivitelezhető a jelenlegi folyamatokat látva. A kínaiak szeretnék a következő évtizedekben folyamatosan felszámolni az USA hegemóniáját, ezért borítékolható a konfliktus.

A fejlett országok nyilvánvalóan szeretnék megőrizni nemzetközi pozíciójukat, ez azonban hosszú távon nem kivitelezhető a jelenlegi folyamatokat látva. A kínaiak szeretnék a következő évtizedekben folyamatosan felszámolni az USA hegemóniáját, ezért borítékolható a konfliktus. Jó hír viszont, hogy a világgazdaság soha nem látott mértékben integrálódott, az egyes országok erőteljesen függenek egymástól, így sem a feltörekvő hatalmaknak, sem pedig a status quo-ban érdekelt, pozíciójukat megőrizni kívánó országoknak nem érdeke a viszony elmérgesedése, illetve adott esetben egy fegyveres konfliktus kiprovokálása.

Gigászok gazdasági és politikai küzdelme zajlik a szemünk láttára, amelynek egyik látványos "csatatere" a dél-kínai tenger, ahol a kínaiak gőzerővel építik ki a korallzátonyokon a katonai támaszpontjaikat, növelve ezzel befolyásukat a régióban, miközben az amerikaiak az általuk indított kereskedelmi háborúval próbálnak meg keresztbe tenni az ország nagyhatalmi ambícióinak.Robert Lighthizer, Trump kereskedelmi tanácsadója már többször egyértelművé tette, hogy ez az utolsó alkalom az Egyesült Államok számára, hogy Kína növekedését és agresszív terjeszkedését meg tudja állítani, vagy legalább fékezni tudja, ha viszont ezt most nem teszi meg, akkor már késő lesz.Bár az USA kereskedelmi háborújához hasonló intézkedések lassíthatják a nagy feltörekvő gazdaságok térnyerését, legfeljebb csak késleltetni tudják az elkerülhetetlent. Belátható időn belül ugyan nem reális azt feltételezni, hogy az egypólusú, USA-központú világ Kína-központúvá válik, viszont néhány évtizeden belül egyenlő felekké válhatnak a világszínpadon, ezzel párhuzamosan pedig Ázsia egyre fontosabb szereplővé válik majd a világszínpadon, Európa és Észak-Amerika rovására.