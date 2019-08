Hol van már a márciusi szigorítás? Viharban bátorodik fel megint az MNB?

A kamatot bebetonozták

Ahogyan azt lassan megszokjuk, várhatóan most sem nyúl majd a kamatokhoz az MNB Monetáris Tanácsa, legalábbis a Portfolio által megkérdezett elemzők közül senki sem számít erre. Így maradhat a 0,9%-os alapkamat és a mínusz 0,05 százalékos egynapos betéti ráta, ha bármelyikben változás lenne, akkor az

Az MNB-nek tehát továbbra is igen tág a mozgástere, és így vélhetően továbbra sem látnak okot arra, hogy a monetáris politika laza beállítottságán változtassanak

a szeptemberi döntéskor újra felmerülhet a monetáris kondíciók finomhangolása az MNB részéről

Fontos hangsúlyozni, hogy a forint továbbra is gyenge, az infláció pedig még ha csak kismértékben is, de a jegybanki cél fölött van, ezért a szigorítás szükségessége még nem szűnt meg teljesen

Szép csendben mintha már fel is bátorodott volna az MNB

A mostani elemzői körképünkben az újdonság, hogy. Júliusban még hárman is voltak, akik azt várták, hogy azért szép lassan elkezd majd szigorítani az MNB, és másfél év múlva a jelenleginél magasabb lesz az alapkamat. Azóta viszont a nagy nemzetközi jegybankok ismét a lazítás felé fordultak, a Fed már július végén kamatot csökkentett, és az EKB is várhatóan újabb lépéseket jelent majd be szeptemberben. Ez pedig a jelek szerint a magyar jegybankot is kényelmes helyzetbe hozta, ráadásul az inflációs nyomás is enyhült az utóbbi hónapokban.A Monetáris Tanács lényegében az előző két hónap főbb üzeneteit ismételheti meg - véli Nyeste Orsolya, az Erste Bank elemzője. A külső kamatkörnyezet és hozamkörnyezet drasztikusan megváltozott az eltelt időszakban, a normalizáció folytatása, monetáris szigorítás sehol sincs napirenden, ehelyett az enyhítés lehetséges módjairól, mértékéről van szó - tette hozzá.- vélekedik Nyeste, aki szerint legkorábban 2021 végén jöhet az első kamatemelés, de az is lehet, hogy 2022-ig kihúzza a jegybank.Suppan Gergely, a Takarékbank elemzője is azt emelte ki kommentárjában, hogy határozottan csökkent a nyomás az MNB-n az infláció enyhülése és a nemzetközi kamatcsökkentési várakozások fokozódása miatt. Szerinte "valamikor középtávon" jöhet az első szigorító lépés a Monetáris Tanácstól.Kuti Ákos, az MKB Bank elemzője is azt emelte ki, hogy az inflációs folyamatok és a nemzetközi fejlemények valószínűleg kivárásra ösztönzik majd az MNB-t. A következő Inflációs jelentés szeptember végén jelenik meg, így a monetáris döntéshozók a szeptember 24-i kamatdöntés alkalmával már a friss előrejelzések birtokában lesznek, vagyis- teszi hozzá.Vagyis összefoglalva kényelmes helyzetben van most az MNB, igazából semmit nem kell mondania, hacsak nem aggódik a 330 körüli euró-forint árfolyam miatt. A befektetők szeme most elsősorban a Feden és az EKB-n van, mindkét nagy jegybanknak lesz még kamatdöntő ülése szeptember közepén, így a jövő hónap végén a Monetáris Tanács már annak függvényében határozhatja meg a következő negyedév irányát, hogy mit lépnek előtte. Ha az EKB a várakozásoknak megfelelően a lazítás útjára lép, akkor a magyar jegybank is bátrabb lehet, akár óvatosan a likviditáson keresztül lazíthat is.- összegezte kicsit óvatosabban a fejleményeket Regős Gábor, a Századvég elemzője.Vagyis látszólag eseménytelen, csendes döntésre számíthatunk holnap, azonban van egy tényező, ami az utóbbi hetekben mintha már fordulatot jelezne. A Monetáris Tanács március végén az egynapos betéti kamat 10 bázispontos emelésével párhuzamosan döntött a jegybanki devizaswap-állomány leépítésének megkezdéséről is. Ez az állomány akkor megközelítette a 2000 milliárd forintot, a tendereken a jegybank különböző futamidő mellett forintot ad el a kereskedelmi bankoknak devizáért cserébe, ezzel a bankrendszer likviditását kívánja befolyásolni, ami hozzájárulhat a bankközi kamatok és a rövid állampapír-hozamok alacsonyan tartásához. Ha ezzel növelik a bankközi likviditást is, akkor az gyakorlatilag lazító lépés.Tavasz óta aztán előbb az MNB elkezdte azt kommunikálni, hogy a swapállomány változása nem egyirányú, ha a likviditási helyzet úgy kívánja, akkor növelhetik is azt, bár azt kikötötték, hogy ez nem jelent majd lazítást, ők csak szinten tartják a bankrendszeri likviditást, annak függvényében döntenek a swapállományról, hogy a természetes likviditási folyamatok mit indokolnak. Magyarul: ha egyébként csökkenne a bankrendszer likviditása, akkor az MNB kész még több pénzt pumpálni bele, hogy a többletlikviditást fenntartsa, de ne növelje.Az utóbbi hetekben viszont feltűnően elkezdett megugrani a jegybanki swapok állománya, mostanra magasabb, mint a márciusi óvatos szigorítás előtt. Azt egyelőre nem látjuk, hogy ezzel a bankrendszer likviditási szintje is változott-e, vagy az egyébként csökkenő likviditás miatt pumpál egyre több pénzt a rendszerbe a jegybank. Utóbbira is van esély, hiszen a szuperállampapír sikere szűkítheti a bankrendszeri likviditást, elképzelhető, hogy ezért kell emelni a swapállományt.

a Magyar Nemzeti Bank kész az FX-swap eszköz állományát rugalmasan alakítani annak érdekében, hogy a kamattranszmisszió a Monetáris Tanács döntésének megfelelően alakuljon.

Vagyis talán a likviditási előrejelzés kapcsán hozhatja a legnagyobb meglepetést a holnapi döntésen az MNB azzal, ha például utal arra, hogy adott esetben kész növelni is a bankrendszeri likviditást a swapokkal. Az ugyanis már lazító lépésként lenne értékelhető. Persze az is lehet, hogy ezzel megvárják majd a szeptemberi ülést, ha az EKB is kamatot vág, akkor logikus lépés lehet akár egy ilyen óvatos lazítás itthon is.

Az ezzel kapcsolatos kérdéseinkkel megkerestük az MNB-t, ahol annyit válaszoltak, hogy továbbra is a Monetáris Tanács legutóbbi közleménye az irányadó. Emellett hozzátették, hogyAbban egyébként az elemzők is egyet értenek, hogy ha lesz még lazítás a Monetáris Tanács részéről, akkor az a likviditáson keresztül valósulhat meg. Bár arról megoszlanak a vélemények, hogy a swapállomány esetleges növelése mennyiben tekinthető lazításnak. Valószínűleg ezzel kapcsolatban majd az lesz a mérvadó, hogy a lépéssel emelkedik-e a bankrendszer likviditása, vagy sem.