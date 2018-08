Idegesek az oroszok a rekordméretű amerikai katonai költségvetés miatt

Rjabkov arra reagált, hogy Donald Trump amerikai elnök hétfőn aláírta a 716,3 milliárd dolláros védelmi költségvetésről szóló törvényt, amely egyebek között egyúttal az európai közepes és rövid hatótávolságú nukleáris erőkről (INF) megkötött egyezmény megsértésével is megvádolta Oroszországot.A jogszabály továbbá előírja az elnök számára, hogy számoljon be arról, vajon betartja-e Moszkva a hadászati támadófegyverek csökkentéséről szóló START-3 megállapodást, az INF-egyezményt és Nyitott Égbolt-szerződést.Az orosz külügyminiszter-helyettes szerintAzzal vádolta az Egyesült Államokat, hogy ürügyet keres a hadászati stabilitás és a nemzetközi biztonság megingatására. Mint mondta, Oroszország a katonai tervezésben figyelembe fogja venni az új amerikai katonai büdzsét, és megbízhatóan szavatolja majd saját biztonságát.A miniszterhelyettes azt hangoztatta, hogyKifogásolta, hogy az amerikai fél az általa vitásnak tartott kérdések megoldására nem az egyezmény keretében működő konzultatív bizottságban kívánta megoldani. Állítása szerint az amerikaiak hosszú ideje igyekeznek már megnehezíteni a Nyitott Égbolt körül kialakult helyzetet, és "nem viszonyulnak konstruktív módon" az orosz fél javaslataihoz.Az amerikai védelmi költségvetési törvény értelmébenOroszországgal szemben az az amerikai kifogás, hogy korlátozta az átrepüléseket Moszkva és Kalinyingrád környékén, valamint az abház és a déloszét határ közelében, ezen felül nem engedélyezett eszközöket használ az ellenőrzéshez. Az Egyesült Államok ezzel szemben a Hawaii- és az Aleut-szigetek fölött korlátozta a repülést. A két fél kölcsönösen megvonta a pihenő megállásra való lehetőséget több repülőterén a másik megfigyelő misszióinak személyzete számára., és a rendelkezései alapján az utóbbi másfél évtized során több mint 1200 ellenőrző repülést hajtottak végre, amelyek egyik fő célja a bizalomerősítés, a leszerelési egyezmények betartásának ellenőrzése. A részes államok a szerződést a műholdas felderítő eszközök tökéletesedése ellenére is hasznosnak tartják.Rjabkov azt hangoztatta, hogy az Mk-41-es univerzális - manőverező robotrepülőgépek kilövésére is alkalmas - indítóállások szárazföldi telepítésévelA külügyminiszter-helyettes kijelentette, hogy az új orosz fegyverzetekre - egyebek között a Szarmatra, vagy a Vlagyimir Putyin orosz elnök által március 1-jén bemutatott Avangardra, a Burvesztnyikre és Poszejdonra -Rjabkov kijelentette, hogy Oroszország a megfelelő szakformátumokban kész lenne tárgyalni a témakörről, de az Egyesült Államok ehelyett a kérdés nyilvános "felszítására" törekszik.A Szarmat több robbanótöltet szállítására alkalmas, interkontinentális ballisztikus nehézrakéta, az Avangard hiperszonikus siklógép, egy interkontinentális rakéta önálló repülésre alkalmas töltete, a Burevesztnyik (Viharmadár) nukleáris hajtóművel felszerelt manőverező robotrepülőgép, a Poszejdon (Poszeidón) pedig személyzet nélküli nukleáris tengeralattjáró.Rjabkov szerint a Start-3 amerikai végrehajtásával kapcsolatban, hogy az a hadászati eszközök hordozóinak korszerűsítésekor a régi hordozókat továbbra is nukleáris robbanótöltettel felszerelhető állapotban tartja. Ez Moszkva szerint nem egyeztethető össze az egyezmény követelményeivel.