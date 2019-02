Illegális budapesti főzőkonyhát függesztett fel a Nébih

A kifőzdeként üzemelő vendéglátóhely ellenőrzésekor - a tevékenység végzéséhez szükséges engedély hiánya mellett - több súlyos higiéniai hiányosságot tártak fel a Nébih szakemberei. Az egységben nem volt sem hús, sem zöldség előkészítő helyiség, ennek ellenére előkészítést igénylő húst és földes árut (zöldséget) is felhasználtak. A konyha egyetlen kézmosóval rendelkezett, ami az ellenőrzés idején működésképtelen volt, így egy kisméretű mosogatót használtak kézmosásra.További probléma volt, hogy a csomagolt alapanyagok egy részét a földön, a felhasználásra váró friss húst hűtés nélkül a munkapult alatt, a készételeket pedig a konyhatérben fedetlenül tárolták. Az egységben nagyfokú takarítatlanságot tapasztaltak a szakemberek: a gáztűzhelyek, a hűtők, a munkapult, az egység padozata és fala is erősen szennyezett volt, az alapanyagokat elkülönítés nélkül, vegyesen tárolták a hűtőkben. A főzéshez felhasznált edényeket és eszközöket is a földön tárolták.A két konyhai dolgozó egyike sem rendelkezett érvényes egészségügyi alkalmassági vizsgálattal.A konyhán 15 tétel, összesen 46 kg jelöletlen, nem nyomon követhető élelmiszer forgalomból való kivonását, valamint az egység tevékenységének azonnali hatályú felfüggesztését rendelték el a Nébih munkatársai.Az eljárás és a bírság megállapítása folyamatban van. Az érintett vállalkozás adatai megtalálhatóak a jogsértés listán