Imádják a külföldiek a régiónkat

Közép- és Kelet-Európa az elmúlt harminc évben befektetési szempontból a kontinens műhelyeként működött. A szűkülő munkaerőpiac és az emelkedő bérek miatt azonban ez megváltozott: Közép-Európa már Nyugat-Európa elővárosa

Hat év után mérséklődött először Európában a működőtőke-befektetések (FDI) száma, azonban a 6356 lezárt projekttel így is az elmúlt húsz év második legjobb eredményét produkálta a kontinens. Nyugat-Európa továbbra is a legvonzóbb terep világszerte a befektetők számára, több mint felük (56%) sorolja a három legnépszerűbb célpont közé. A felmérés eredménye alapján Közép-Kelet-Európa már a második legvonzóbb régió (40%), megelőzve Észak-Amerikát (38%) és Kínát (37%) is.- mondta Sánta Miklós, az EY nemzetközi adózással foglalkozó vezetője. "Egyre több a jelentős hozzáadott értékkel bíró befektetés, így a munkaintenzív, alacsony bérekre építő FDI-projektek Európában is mindinkább dél és kelet felé irányulnak" - tette hozzá.A legtöbb európai működőtőke-befektetés továbbra is az Egyesült Királyságba irányult, a küszöbön álló Brexit miatt azonban érezhető a beruházók bizonytalansága. A brit piacot Franciaország, majd Németország követi a rangsorban. Magyarország a 15. helyen áll a tavaly elért 101 FDI-tranzakcióval.