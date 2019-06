Palkovics: nem félünk a Huaweitől és gyorsan kiépítjük az 5G-t

Még nem bizonyították, hogy a Huawei technológiája bármilyen kockázatot jelentene Magyarországra nézve, mivel nem láttunk még semmilyen adatot, ami ezt alátámasztaná

Bizonyos vagyok benne, hogy ha nyilvánvalóvá válik számunkra a biztonsági kockázat (a Huawei kapcsán), akkor Magyarország a NATO tagjaként, be fogja tartani a nemzetközi kötelezettségeket.

Az innovációs és technológiai miniszter szerint az 5G technológia frekvencia aukciója mintegy 70 milliárd forintos állami bevételt jelenthet és az állam azt mérlegeli, hogy támogatással is ösztönözze az 5G hálózat gyors kiépülését az országban. Erre egyébként már minapi beszédében is utalt a miniszter, amikor a frekvenciatenderek anyagait jelentették be:Palkovics az interjúban azt hangsúlyozta, hogy Németországhoz hasonlóan Magyarország is pragmatikus álláspontra helyezkedett a Huawei-vitában, mert bizonyítékokat még nem kapott a nemzetbiztonsági kockázatokról, inkább csak vádaskodásról van szó.- hangsúlyozta. Emiatt a miniszter szerint ugyanúgy kell eljárnia az országnak, mint bármilyen más technológia, mint a Cisco esetén.Palkovics azt is hozzátette:Arra a kérdésre, hogy a Huawei részt vehet-e magyarországi 5G-hálózat kiépítésében korlátozások nélkül, Palkovics úgy fogalmazott: ha a nálunk technológiailag fejlettebb országok is így tesznek (korlátozások nélkül engedik a Huaweit), akkor mi is így teszünk.

Palkovics László innovációs és technológiai miniszter (k) a Digitális Jólét Program (DJP) által kezdeményezett 5G Koalíció (5GK) plenáris ülésén és konferenciáján a Várkert Bazárban 2019. június 18-án.