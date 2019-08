Itt a figyelmeztetés: Városok, szigetek pusztulnak el és százmilliók válhatnak menekültté

Ha látja az ember a kisméretű migráció által kiváltott politikai instabilitást, reszketve gondolok arra a világra, amelyben tízmilliók lesznek kénytelenek elhagyni az otthonukat, amelyet elnyel az óceán

A jelentés szerint az örök fagy birodalmának 30-99 százaléka 2100-ig kiolvad, ha az üvegházhatású gázok kibocsátása a jelenlegi ütemben folytatódik.

A gleccsereknek az éghajlatváltozás okozta olvadása először túl sok, majd kevés édesvizet ad

Várhatóan csökken a halállomány, sokasodnak a ciklonok okozta károk, és 280 millió ember válik belső menekültté a tengerek vízszintjének emelkedése miatt - áll az Éghajlat-változási Kormányközi Testületnek (IPCC) az óceánokról és a krioszféráról (a Földön található nagy tömegű hóról és jégmezőkről) szóló jelentésében, amelyet hivatalosan szeptember 25-én mutatnak be Monacóban.A 900 oldalas dokumentum az ENSZ által nem egészen egy év alatt kiadott negyedik különjelentés. Az előző - szintén figyelmeztető - jelentések az általános felmelegedés 1,5 Celsius-fokos szintre történő korlátozásával számoltak, és ennek a biológiai sokszínűségre, a földekre és az élelmezési világrendszerre gyakorolt hatását vizsgálták.A mostani jelentés szerint, amely létező tudományos adatok alapján kalkukál, és referenciának tekinthető, az óceánok vízszintemelkedésének következtébenA ciklonok gyakoriságának előrelátható növekedése miatt számos, tengerparthoz közel fekvő nagyvárost, de kis szigetországokat is várhatóan 2050-tól évente ismétlődő árvizek sújtanak majd még a legoptimistább forgatókönyvek szerint is.- figyelmeztetett Ben Strauss, az Egyesült Államokban működő Climat Central nevű agytröszt elnök-vezérigazgatója.Az északi félteke állandóan befagyott területeinek kiolvadása valóságos karbonbombát idéz elő, az így felszabaduló szén-dioxid és metán tovább gyorsítja a felmelegedést.A jelenleg is megfigyelhető jelenségek következtében várhatóan folyamatosan csökken a halállomány, amelytől számos ember élelmezése függ. Az árvizek okozta károk akár a jelenlegi százszorosára, sőt 2100-ig az ezerszeresére is nőhetnek.- hívták fel a döntéshozók figyelmét a jelentésben, amelyet Monacóban az IPCC tagállamai is megvitatnak.A jelentés szerint a tengerszint emelkedése a 22. században évente akár több centimétert is meghaladhat, azaz a jelenlegi mintegy százsorosa lehet. Ben Strauss szerint ha 2100-ban a hőmérséklet emelkedése 2 Celsius-fokos lesz, megkezdődik a versenyfutás a tengerek szintjének emelkedésével.A jelentést hivatalosan azután hozzák nyilvánosságra, hogy szeptember 23-án New Yorkban megtartják az éghajlatváltozásról António Guterres ENSZ-főtitkár által összehívott nemzetközi csúcsértekezletet. Guterres nagyobb kötelezettségvállalásokat szeretne elérni az országoktól a szén-dioxid-kibocsátás terén, amely a jelenlegi tempóban az évszázad végéig 2-3 Celsius-fokos hőmérséklet-emelkedést eredményezne.Szakértők attól tartanak, hogy Kína, az Egyesült Államok, az Európai Unió és India - az üvegházhatású gázok négy legnagyobb kibocsátója - olyan ígéretekkel érkezik, amelyek messze nem felelnek meg a kihívásoknak.Donald Trump amerikai elnök leszámolt elődje, Barack Obama klímapolitikájával, és ki akarja léptetni országát a 2015-ben Párizsban megkötött klímaegyezményből. India ugyan gyors tempóban fejleszti a napenergiát, de továbbra is növeli a szénbányászatot.Az EU karbonsemleges célt tűzött ki maga elé 2050-re, de a tagállamok ezt elszabotálják, Kína pedig, amely egymaga annyi szén-dioxidot bocsát ki, mint az Egyesült Államok, az EU és India együttesen, elemzők szerint azért távolodik el a környezetvédelemmel és klímaváltozással kapcsolatos céloktól, mert tart a gazdasági növekedés lelassulásától és az Egyesült Államokkal folytatott kereskedelmi háborútól.