Itt a nagy bejelentés! Ennél a cégnél már 400-at túlórázhatsz

Tovább erősítve a munkatársakkal való együttműködést, a Penny Market Kft. megállapodott a Kereskedelmi Alkalmazottak Szakszervezetével, valamint a Penny Market Kft. Üzemi Tanácsával az úgynevezett túlóratörvény kapcsán, melynek értelmében a Penny Market Kft. a Kollektív szerződésben meghatározott évi túlmunkakeret mértékét nem emeli. A cég azonban közölte: "azok számára, akik élni kívánnak ezzel a lehetőséggel, a cég lehetővé teszi a fentieknél magasabb, évente akár 400 óra túlmunkát - a Penny Market Kft.-nél erre kizárólag valódi önkéntesség alapján van lehetőség, valamint egy külön megállapodás megkötése is szükséges a munkavállalói érdekképviseletek közreműködésével".Korábban több cég - köztük a Spar és a Tesco - jelezte, hogy nem vezetik be a 400 óra túlórát.A Penny Market 2016 és 2018 között jelentős bérfejlesztéseket hajtott végre - közölték. A Penny kiemelte, hogy a béremelések mértéke 2016-ról 2017-re akár a 25 százalékot is elérhette az értékesítési és logisztikai területen dolgozóknál és a vállalat 2018-ban is folytatta a bérek fejlesztéseit, valamennyi területen átlagosan közel 10 százalékos emelést hajtott végre. Azt nem írták, hogy 2019-ben mekkora az emelés mértéke, de annyit közöltek, hogy a vállalat a korábbihoz "hasonló jellegű fejlesztéseket tervez". Vagyis nem állapodtak meg az idei emelésről, csak "tervben van" a bérfejlesztés.A Blokkk.com friss elemzéséből kiderült, hogy az elmúlt két esztendőhöz képest visszafogottabb a béremelések üteme a nagy boltláncoknál. Az Aldi 10%-kal emelte a béreket idén, ehhez hasonló mértékű az Auchan emelése, a Spar 12,5%-kal növelte a béreket.A portál szerint tavaly a Lidlnél bruttó 288 ezer forint volt az eladók alapbére, az Aldiban bruttó 286 ezer, a Tesconál 241 ezer, az Auchannál 234 ezer. A Blokkk.com megjegyzi, hogy a Penny kereseteit nem lehet tudni, friss közleményükben sem írják, hogy mennyi az áruházi dolgozók fizetése.