Itt az MNB döntése!

Szép lassan hozzászoktunk az utóbbi években a 0,9 százalékos alapkamathoz, ezen most sem változtatott az MNB. Tavasszal óvatos lépésként 10 bázisponttal megemelték az egynapos betéti kamatot mínusz 0,05 százalékra, de azóta a Fed és az EKB is a lazítás felé mozdult el, illetve utalásokat tett a közelgő lazításra, így már nem sürgeti semmi az MNB-t. Ráadásul a nyár eleje óta az inflációs nyomás is enyhül a gazdaságban.

Délután három órakor érkezik az MNB közleménye az indoklással, a várakozások szerint abban sem lesz sok újdonság, legfeljebb a nagy globális jegybankok közelgő lazítására utalhatnak. A következő kamatdöntés szeptember 24-én lesz, addig még a Fed és az EKB is küld újabb jelzéseket, ezért ha valamerre el akar mozdulni a Monetáris Tanács, akkor megteheti majd.