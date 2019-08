Itt van Németország első válasza a recessziós félelmekre

A Deloitte adatai szerint jelenleg a német cégek adóterhelése mérettől függően 30-33% között van, ezt maximálná az új javaslat 25%-ban. A javasolt intézkedés egy olyan csomag része, mellyel a német kisvállalatokat segítenék, jelenleg ezek a cégek biztosítják a munkahelyek 60 százalékát az országban.Az utóbbi hetekben fokozódott a nyomás a német kormányon, hogy igyekezzen felpörgetni a gazdaságot a recessziós félelmek miatt. A romló kilátások elsősorban az exportban érvényesülnek a kereskedelmi háborús bizonytalanságok és a Brexit miatt. A jelek szerint a jórészt belföldre termelő kisvállalatok támogatásával orvosolnák azt, bár ha el is fogadják a javaslatot, akkor is időbe telik, mire ennek hatása érezhető lesz.Altmaier egyelőre nem részletezte, hogy az adócsökkentés milyen hatással lenne a költségvetési bevételekre, elmondása szerint erről még zajlik az egyeztetés a pénzügyminiszterrel. A csomag részeként a vállalatok nyereségének újrabefektetését is egyszerűbbé és olcsóbbá tennék.