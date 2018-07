Jó kis ürügyet kapott ma Trump, hogy miért üsse tovább Kínát

A politikailag is különösen érzékeny amerikai relációban Kína exporttöbblete 2008 óta a legnagyobb, 28,97 milliárd dollár volt, a májusi 24,58 milliárd dollár után. Az idei első hat hónapban 133,76 milliárd dolláros többletet halmozott fel Kína az Egyesült Államokkal folytatott kereskedelemben, ami jóval több, mint a tavalyi időszak első hathavi 117,51 milliárdos többlete.

Így tehát előfordulhat az, hogy Trump a mostani feltornászott kínai export- és külkereskedelmi többlet adatokból von le csak következtetést az újabb lépésekre, és később majd a kínai többlet egyébként is alábbhagyna.

Kedden azt lengette be az amerikai elnök, hogy az eddigi 50 milliárd dolláros csomag után egy éves szinten 200 milliárd dollárt elérő kínai export termékkörre vetne ki 10%-os vámot, sőt egy kampányrendezvényen azt is belengette, hogy akár egy 500 milliárd dolláros kínai termékkörre is kivethet vámokat (ez több lenne, mint a teljes éves kínai export az Egyesült Államokba, ami "csak" 375 milliárd dollár volt tavaly).Ilyen előzmények után ma a kínai vámhatóságok azt közölték, hogy a kínai export éves összevetésben 11,3%-kal, az import pedig 14,1%-kal emelkedett júniusban, és ezek mellettAz idei első hat hónapban a kínai export 12,8 százalékkal, az import pedig 19,9 százalékkal emelkedett a tavalyi azonos időszakhoz képest.Fontos hangsúlyozni, hogy a kínai vámhatóságok azt érzékelték az utóbbi hetekben, hogy a rövidesen hatályba lépő megemelt amerikai vámok miatt számos gyártó és szállító előrehozta az Egyesült Államokba irányuló exportszállításait. Így tehát a májusi és a júniusi kínai exportadatokat ez a hatás felhajthatta, míg az év második felében ez inkább lefelé húzhatja majd a számokat, főleg, ha a megemelt amerikai (és kínai) vámok a külkereskedelmi aktivitást csökkentik majd a két nagyhatalom között.Az Egyesült Államok és a Kína közötti áruforgalomban tavaly 375 milliárd dollár volt a hiány az amerikai fél rovására. Washington a múlt héten 34 milliárd dollárnyi kínai termékre vetett ki pótvámokat a szellemi tulajdonjogok megsértésére és technológiai transzferek kikényszerítésére hivatkozva. A tényleges ok azonban az, hogy ezáltal is csökkentsék az amerikai kereskedelmi hiányt. Kína azonos arányú ellenintézkedést hozott.A vámháború legutóbbi hírei: