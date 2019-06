Juncker: az új brit kormányfő sem tárgyalhatja újra a kiválási megállapodást

"Hónapok óta az a benyomásom, hogy a brit politikai osztályt May leváltása érdekli, nem pedig az, hogy hogyan jussanak egyezségre az Európai Unióval" - szögezte le Jean-Claude Juncker."A szerződést nem Juncker és May kötötte, hanem az EU és az Egyesült Királyság, így be kell tartania a következő miniszterelnöknek, akárki is lesz az" - közölte.Hozzátette, abból a feltételezésből indul ki munkája során, hogy a szigetország 2019. október 31. előtt távozik az EU-ból.