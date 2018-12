Kész a program: megállítaná a magyar kormány a falvak pusztulását

Tudatta, 2019-re három célterületet jelöltek ki: a közszolgáltatások fejlesztésére 75, a mellékúthálózat javítására legalább 50 milliárd forintot fordítanak, a "falusi csokkal" pedig a lakhatást segítik.

Ha a minap bejelentett fejlesztések keretein belül térségi szemlélet alapján kidolgozott projektek kapnak támogatást, három-négy éven belül megállítható lesz az elvándorlás a falvakból

Térségi szemléletben kell gondolkodni. (...) Az olyan beruházásoknak ugyanis kevés az értelme, melyeknek már a szomszéd faluban élők sem élvezhetik az előnyeit. Ha viszont értelmes projektek kapnak támogatást, három-négy éven belül megállítható lesz az elvándorlás a falvakból.

Gyopáros Alpár kiemelte, ez nem egyéves program, hosszú távon több területet is szeretnének fejleszteni. A konstrukció alapját vissza nem térítendő támogatások jelentik, a településeknek nem kell önerőt vállalniuk, és a szegényebb települések előnyt élveznek - ismertette.Utóbbiról azt mondta, a kormány azokat a fiatalokat támogatja ezzel, akik gyermeket vállalva olyan falvakban szeretnének letelepedni, amelyeknek a népessége az elmúlt 15 évben nagyobb mértékben csökkent, mint az országos átlag.A közszolgáltatások fejlesztése során bölcsődéket, óvodákat, orvosi rendelőket újítanak fel, illetve építenek - tette hozzá.Gyopáros Alpár kitért arra is, a programmal meg szeretnék állítani a falvakból történő kivándorlást, valamint javítani szeretnék az ötezer lakos alatti települések életminőségét.A kormánybiztos a Kossuth rádió Jó reggelt, Magyarország! című műsorában arról beszélt, a fiatalok a jobb életminőség miatt inkább a városi agglomerációkban telepednek le, de van igény a falusi életre. Ezt mutatja az is, hogy a csokot eddig 90 ezer család igényelte, az igénylők egyharmada pedig falvakban vásárolt vagy épített házat - közölte.Véleménye szerint jövőre akár mind a 2887 település nyerhet pályázatot, ha nem mindenki a maximális összeget pályázza.- jelentette ki a Népszavának Schmidt Jenő, a Települési Önkormányzatok Országos Szövetségének (TÖOSZ) elnöke.A szerdán megjelent interjúban hangoztatta, hogy a kormány tervei között elég sok elem visszaköszön a TÖOSZ által összeállított javaslatcsomagból. Mint fogalmazott, bíznak benne, hogy a jövőre jutó 150 milliárd forintos támogatás után 2020-ban már hozzájuthatnak a szövetség szerint reális 400 milliárdos forráshoz.Kijelentette:Schmidt Jenő leszögezte azt is: "nincs menthetetlen térség, minden csak pénz kérdése, mert fejlődést csak komoly anyagi ráfordítás és beruházás hozhat. Azok a falvak lesznek még nehéz helyzetben, amelyek környékén túl jó a föld, ugyanis a nagybirtokos mezőgazdaság nagyon kevés embernek ad munkát. Ahol viszont lesz munkahely, onnan nem vándorolnak el az ott élők, sőt akár még vissza is térhetnek, akik elmentek."