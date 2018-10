Készül az olasz kormány: visszadobhatják a büdzsét és jöhet a leminősítés

A Reuters beszámolója szerint Stefano Buffagni, a regionális ügyekért felelős helyettes államtitkár azt mondta, hogy előfordulhat: az Európai Bizottság visszadobja az olasz kormány által hétfőn Brüsszelbe elküldött jövő évi költségvetési tervezetet, mivel az jócskán eltér az előző kormány által tervezett költségvetési pályától (0,8%-os GDP-arányos hiány helyett 2,4%-os deficittel terveznek). A gazdasági kormányzás keretében az eurózóna tagállamok költségvetési terveit előzetesen véleményezi a Bizottság, erre két hete van.és ezt már Brüsszel irányából is elkezdték kommunikálni.Október 26-án, jövő pénteken dönt az ország aktuális hitelminősítéséről a Moody's Investors Service és a Standard and Poor's is, és piaci körökben úgy látják, hogy az elmúlt hetek turbulens olasz piaci folyamatai, a kormány költségvetési lazító lépései, illetve az emelkedő adósságpálya veszélyei miatt benne van a levegőben legalább egy leminősítés. Ennek létező veszélyét ismerte el most interjújában a kormányzati illetékes is.Mindhárom nagy nemzetközi hitelminősítő két fokozattal a befektetésre már nem ajánlott bóvli kategória felett tartja nyilván jelenleg a hosszú lejáratú olasz adósbesorolást.A Fitch Ratings aktuális besorolása szintén negatív kilátással van ellátva, de ez a hitelminősítő az előre kiadott naptára szerint idén már nem tervezi újraértékelni az olasz adósminősítést.