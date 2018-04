Kiadják a választási jegyzőkönyveket, leellenőrizhetik őket a pártok

Eleget tesznek az ellenzéki pártok kérésének

Megfejtettük: így csökkenhetett az utolsó órában a részvételi arány

Mai ülésén a Nemzeti Választási Iroda - Litresits András MSZP-delegált kezdeményezésére - arról adott tájékoztatást, hogy szerda déltől átadják az egyéni szavazóköri eredményekről készített jegyzőkönyveket digitalizált formában azoknak a pártoknak, akik ezt kérték. A pártlistás szavazatokra vonatkozó jegyzőkönyveket pedig csütörtökön kapják meg a pártok, ugyancsak CD-n - közölte az MTI.A Nemzeti Választási Bizottság (NVB) kedden sértetlen állapotban találta valamennyi, a külképviseletekről eddig a budapesti választási központba érkezett szavazatgyűjtő urnát. Patyi András NVB-elnök tájékoztatása szerint eddig 108 külképviseletről 177 doboz érkezett meg. A többit várhatóan szerda estig szállítják biztonsági kísérettel a választási központba - tudósított szintén az MTI.Az NVI elnöke a választási "részvétel" csökkenéséről és az összeomló weboldalról is beszélt tegnap este az ATV-ben. Előbbiből homályosan felsejlett, hogyan is hozta ki a Nemzeti Választási Iroda a 19 órás részvételi adatokat - a Portfolio mai értékelése szerint elég rosszul.Mint kiderült, a fél 7-kor ismertetett adatban mindenki benne volt, aki szavazatot adott le, az átjelentkezettek is, a 7 órás "végeredményben" azonban nem voltak benne az átjelentkezettek. Pálffy Ilona szavai szerint az átjelentkezők szombatra lesznek az adatbázisban, amikorra teljesen összeszámolják a szavazatokat.A Portfolio megfejtése itt olvasható: