Kiderült, miért robog így a magyar gazdaság

Éves alapon csak egyszer (a tavalyi második negyedévben) láthattunk ennél nagyobb növekedést Magyarországon, de a negyedéves index is a legjobbak között van 1996 óta, amióta léteznek összehasonlítható adataink.

Amikor ennyire gyors a növekedés, akkor könnyen elintézhetnénk a növekedés jellemzését azzal, hogy minden gazdasági részterület dinamikusan bővült. Ez majdnem igaz is, de azért néhány megjegyzést mégis kell ehhez fűzni.nézve az építőipar növekedését (46,7%) érdemes kiemelni. Mivel a havi volumenadatok már megmutatták az ágazat felrobbanását, ezért nagy meglepetést nem okoz a mostani szám, de azért így is döbbenetes látni a kis ágazat száguldását. Nagyon jól teljesített az ipar (a havi adatokból ez is várható volt), a legnagyobb súlyú szolgáltató szektor viszont nem gyorsult. Igaz, a legnagyobb növekedési hozzájárulása még így is ennek a területnek volt, a belső kereslet erőteljes bővülésének köszönhetően. A KSH kis visszaesést írt be a mezőgazdaság első negyedéves teljesítményére, így mégsem minden ágazat bővült az első negyedévben. Az agrárszektor év eleji produkciója meglehetősen virtuális dolog, hiszen a téli munkák értékét majd a nyári terméseredmények határozzák meg. A statisztikai hivatal vélhetően a szárazság miatti kisebb terményvárakozások miatt számolt a mezőgazdaság idei csökkenésével, vélhetően az azóta lezúdult rengeteg csapadék sem javít az összképen.

