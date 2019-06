"Kirúgták" Webert! - Német lehet az EKB-elnök

Meglátásunk szerint azonban lehet egy harmadik út is: a Néppárt enged és egy másik fontos posztot kérnek azért cserébe, hogy Webert "ejtik". A nyugati lapok információi ugyanis eléggé afelé mutatnak, hogy a három nagy létszámú EP-frakció ellenkezése miatt egyszerűen nem lehet Weber az Európai Bizottság elnöke. A személyi jelölést az állam- és kormányfőket tömörítő Európai Tanácsnak kell megtennie, de az Európai Parlamentnek, pontosabban az abban helyet foglaló frakcióknak kulcsfontosságú szerepük van ebben a jelölési folyamatban, ugyanis az EP-képviselők legalább felének, 376 képviselőnek jóvá kell hagynia a jelöltet. Így tehát ha az S&P, az RE és a Zöldek frakció nem támogatja Webert, akkor nincs is esélye a fontos poszt megszerzésére, hiába ragaszkodna hozzá elméletileg a Néppárt.



A bajor származású Webert eddig hivatalosan intenzíven támogatta Angela Merkel német kancellár, de a három másik nagy párt kihátrálása miatt valószínűleg az lesz, hogy Merkel ahhoz fog ragaszkodni: egy másik fontos uniós poszt élére kerüljön német vezető. Az ugyanis a brüsszeli folyosókon régóta szóbeszéd, hogy a németek az öt uniós vezető poszt (EP-elnök, EB-elnök, EKB-elnök, Európai Tanács-elnök, külügyi főképviselő) közül legalább egyet maguknak akarnak. Ha a bizottsági elnöki posztot elbukják, akkor ez a másik poszt az Európai Központi Bank elnöki széke lenne és oda a németek elvileg Jens Weidmann Bundesbank-vezért szánják. Ebből a szempontból is érdekes az a mai német hír, miszerint Merkel környezetéből bírálták a minapi Draghi-bejelentést és az újabb lazítás felé való elmozdulást.

Az MTI összefoglalója szerint az EurActive-cikkben arról számoltak be bennfentes forrásokra hivatkozva, hogynincs meg a parlamenti többség a parlamenti jóváhagyásához akkor sem, ha az uniós tagállamok vezetőit tömörítő Európai Tanács esetleg őt jelölné.Biztosították ugyanakkor Webert arról, hogy az Európai Néppárt nemrég újraválasztott frakcióvezetőjeként továbbra is együtt kívánnak vele működni.Egy névtelenséget kérő szociáldemokrata képviselő korábban azt mondta, rajtuk kívülA szóban forgó csoport egyik társelnöke azonban nemrég kijelentette, hogy még nem hoztak döntést az ügyben.Az EurActive mellett egyébként több nyugat-európai napilap és hírportál is ugyanarról számolt be csütörtökön, miszerint a szociáldemokrata, valamint az Újítsuk meg Európát (RE) nevű centrista-liberális európai parlamenti (EP-) frakció is jelezte:Értesülések szerint az Európai Néppárt utáni második, illetve harmadik legnagyobbnak számító képviselőcsoport vezetői, Iratxe García Pérez és Dacian Ciolos szerdán megüzente, hogyvagy minden áron kitartanak Weber mellett, és blokkolnak minden megállapodást mind az Európai Tanácsban, mind az Európai Parlamentben, vagy "taktikai visszavonulót" fújnak, és megpróbálják egy másik jelöltjüket elfogadtatni a brüsszeli testület élére. Amennyiben utóbbi opciót választják, akkor még elképzelhető a kompromisszumos megoldás tető alá hozása a csütörtökön kezdődő EU-csúcson - húzták alá elemzők az MTI összefoglalója szerint.