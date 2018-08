Kiszámolták, hogyan nyerheti meg legnagyobb háborúját Magyarország

Alapesetben szép lassan elolvadhat az adósságunk

A magyar gazdaság növekedése 2018-19-ben meghaladhatja a 3 százalékos ütemet elsősorban az EU-forráslehívásnak köszönhetően. Középtávon aztán kicsivel 2 százalék feletti ütemre lassíthatunk, ami megfelel a jelenlegi potenciális növekedésnek.

A GDP-deflátor (gyakorlatilag az infláció) középtávon az MNB 3 százalékos céljára állhat be, így a nominális növekedés a jelenlegi 7% körüli ütemről 5-5,5%-ra lassulhat.

A költségvetés elsődleges egyenlege továbbra is mérsékelt hiányt mutathat, ez 2023-ban a GDP 0,4 százalékára rúghat. Kiemelik, hogy ebben az előrejelzésben már számolnak a szociális hozzájárulási adó fokozatos csökkentésével, 2020-tól az uniós források felhasználásának lassulásával, a növekvő állami bérkiadásokkal és csökkenő kamatkiadásokkal.

Az adósság fenntarthatóságával kapcsolatos elemzésnél egy alap makrogazdasági forgatókönyvből indultak ki az IMF szakértői, majd ehhez igazították az esetleges változásokat. Az adósság szempontjából lényeges alapeseti (vagyis legvalószínűbb) makropálya részletei az előrejelzési időszak 2023-as végéig:Az alapforgatókönyvvel kapcsolatban az IMF közgazdászai azt emelik ki, hogy az elsődleges egyenlegre és az inflációra vonatkozó várakozásaik nagyon konzervatívak, illetve a növekedési kilátásokat illetően is kissé visszafogott az előrejelzésük. Mindenesetre a fenti feltételek alapján így csökkenhet a magyar GDP-arányos adósságráta, ami így 2023-ra elérheti a 62,8 százalékot:

Az alábbi ábrán a Valutaalap azt is lebontotta, hogy az adósságcsökkenés milyen tényezőknek lesz köszönhető a következő években:

Klikk a képre!

Az adósságcsökkenés összetevői 2023-ig. Forrás: IMF

A kedvező folyamatok ellenére az IMF arra számít, hogy Magyarország finanszírozási szükséglete a GDP 20 százaléka körül stabilizálódik középtávon elsősorban az emelkedő kamatkörnyezetnek köszönhetően. Vagyis hiába lesz egyre alacsonyabb az adóssága az országnak, nagyjából ugyanakkora összeget kell majd előteremtenie évről évre, mint most.

És mi van, ha más lesz a környezet?

Makro-fiskális sokk: ha a növekedés, a kamat és az elsődleges egyenleg egyszerre romlik, akkor az előrejelzési horizont végére 80 százalék fölé emelkedhet az adósságráta. Ezzel párhuzamosan a finanszírozási szükséglet elérheti a GDP 30 százalékát.

Növekedési sokk: a legfontosabb kockázat az adósságcsökkentéssel kapcsolatban a növekedés lelassulása. Az IMF konkrét forgatókönyve arra épül, hogy 2019-ben minimálisra lassul a gazdaság bővülése, majd 2020-ban vissza is esik a magyar GDP, utána pedig az alappályának megfelelően 2 százalék felett lesz a középtávú növekedési ütem. Ebben az esetben 2023-ban a GDP 75 százaléka körül lehet az adósságráta, a finanszírozási szükséglet pedig a GDP 25%-ára emelkedhet.

A bankrendszer kötelezettségeit érintő sokk: ebben az esetben nehéz konkrét előrejelzéseket tenni, a Valutaalap azzal számol, hogy esetleg a bankrendszer eszközeinek 10 százalékát érinti egy leértékelődési folyamat. Ebben az esetben az adósságráta közel 80 százalékra emelkedne 2023-ra, míg a finanszírozási szükséglet meghaladná a GDP 25 százalékát. Egy ilyen forgatókönyv megvalósulása esetén a növekedés 2019-ben átmenetileg lassulna, amivel párhuzamosan az infláció a 3 százalékos jegybanki cél alatt maradhat, és a költségvetési hiány is megugorhat átmenetileg.

Sokat javult az adósság szerkezete, de maradtak kockázatok

A befektetői bázisban kedvező, hogy csökkent a külföldiek aránya, viszont ezzel párhuzamosan egyre nagyobb a belföldi pénzügyi intézmények részesedése. Az utóbbi években a bankrendszer többletlikviditása és a hitelek iránti visszafogott kereslet mellett az MNB lépései is állampapír-vásárlásra ösztönözték a bankokat.

Pozitív irányú kockázat a kormányzat tartaléka, mely a kesz-számlán van elhelyezve, az ezzel korrigált nettó adósságráta lényegesen alacsonyabb lehet, illetve a betétállomány fedezhet néhány hónapra való finanszírozási szükségletet.

Összességében főleg a GDP-növekedésnek köszönhetően 2023-ra 60 százalék közelébe csökkenhet Magyarország GDP-arányos adóssága még úgy is, hogy az IMF szerint középtávon visszalassul majd 2 százalék környékére a gazdaság. Vagyis a Valutaalap nem bízik abban, amit a kormány szeretne, hogy fenntartható lesz a 4% körüli növekedési ütem. Az is jó hír, hogy csökkentek a kockázatok, a korábbi évekkel ellentétben a devizaadósság már nem játszik komoly szerepet, viszont a bankok és a lakosság állampapír-állománya rejteget kockázatokat.

Ehhez érdemes hosszabb magyarázatot fűzni: a piros sávból látszik, hogy gyakorlatilag csak a GDP-növekedés indokolja majd az adósságráta csökkenését, vagyis ahogy a szaknyelvben szoktak fogalmazni, Magyarország szép lassan "kinőheti" az adósságát. Az ábra jobb oldalán az látszik, hogy a 2018-23 között kumulált 10,8 százalékpontos adósságráta-csökkenésből több mint 12 százalékpontot a gazdaság növekedése magyaráz, a többi tényező kissé rontja ezt a képet. A növekedés mellett a költségvetés elsődleges egyenlege van még jótékony hatással az adósságcsökkentés szempontjából.Az adósság fenntarthatóságával kapcsolatban a Valutaalap szakértői azt is megvizsgálták, hogy mi történne különböző alternatív szcenáriók teljesülése esetén. Az elemzés szerint az alábbi forgatókönyvekre lehet érzékeny a magyar adósságráta:Az utóbbi években sokat javult a magyar adósság szerkezete, de maradtak kockázatok az IMF szerint. A külső finanszírozási szükségletünk elmarad a kockázatos szinttől, emellett az adósságon belül a deviza aránya, illetve a külföldiek súlya is érdemben csökkent az elmúlt években. Ezek ugyanakkor még mindig hordoznak mérsékelt kockázatot akkor, ha a devizaárfolyam vagy a jegybanki devizatartalék nyomás alá kerül.Vannak azonban a fentieknél jelentősebb kockázatok is:A teljes bruttó külső adósságunk jelentősen csökkent az elmúlt években köszönhetően annak, hogy a lejáró devizakötvényeket a lakosság segítségével finanszírozta az ÁKK, emellett a hosszabb futamidők felé mozdult el az adósságkezelő. A fenti két hatásra még ráerősített a GDP-növekedés az elmúlt években. Emellett az anyavállalati finanszírozás is csökkent, főleg a bankszektorban annak köszönhetően, hogy a magyar leánybankok nyereségesek lettek.A külső adósságunk a különböző sokkok esetén is fenntartható lenne az IMF stábja szerint. Ez a fenntarthatóság elsősorban a forint esetleges jelentős leértékelődése miatt lehetne veszélyben, egy esetleges 30 százalékos forintzuhanás 25 százalékkal magasabb külső adósságrátát indokolna, de ilyen komoly mozgásra kicsi az esély. A fizetési mérleggel és a növekedéssel kapcsolatos sokkok esetén ennél lényegesen kisebb lenne a hatás, 6-10 százalékkal emelné a külső adósságot egy ilyen negatív forgatókönyv.