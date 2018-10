Kiszivárgott: még évekig maradhat az óraátállítás

Az okokról

Csak 2021-ben törölnék el az óraátállítást az Európai Unióban - értesült a Bloomberg. Egy javaslat szerint a nyári időszámítást választó országokban 2021. március 27-án, a télit választóknak október 31-én kellene utoljára állítaniuk az órát.Korábban azt lehetett várni, hogy már jövőre megszűnik az óraátállítás, az Európai Bizottság ugyanis ezt javasolta, a friss jogalkotási terv azonban több időt ad a tagállamoknak. Az kidolgozott menetrendet az EU-csúcson adták oda a tagállamoknak.Violeta Bulc, a közlekedéspolitikáért felelős uniós biztos szeptemberben kifejtette: "Javaslatunk értelmében jövő évtől megszűnne az évszakokhoz kapcsolódó óraátállítás gyakorlata. Ez az igen ambiciózus ütemezés lehetővé teszi a polgárok számára, hogy késedelem nélkül élvezhessék az intézkedés előnyeit. Már most felkérjük a tagállamokat és a vállalkozásokat, hogy tegyék meg a szükséges előkészületeket egy unión belüli összehangolt megközelítés biztosítása érdekében."Úgy tűnik, hogy az ütemezés mégsem valósul meg, a tagállamoknak több időre van szükségük az óraátállítás eltörléséhez.Ha Magyarország a nyári időszámítást választja az új rendszerben, akkor december végén és január elején nagyon későn, 8 óra 30 perc körül kel majd fel a nap, cserébe viszont nem lesz olyan nap az évben, amikor sokkal korábban menne le a nap, mint délután 5 óra. Téli időszámítás alkalmazása esetén felkészülhetünk nyáron a hajnal 4 előtti napfelkeltékre.Az európai országok a múlt században kezdték alkalmazni a nyári időszámítást energiatakarékossági megfontolásokból, elsősorban háborús időkben, illetve az 1970-es évek olajválsága idején. 1980-tól kezdve az Európai Unió fokozatosan fogadta el azokat a jogszabályokat, amelyek véget vetettek a nemzeti óraátállítási gyakorlatok eltérő ütemezésének. 2018-ra azonban az óraátállítás sokat vesztett relevanciájából, miután több tanulmány is arra jutott, hogy mára elenyésző mértékű energiamegtakarítást jelent, miközben a polgárok részéről egyre több panasz érkezik negatív egészségügyi hatásaira.A polgárok, az Európai Parlament és mind több tagállam egyre több kételyt fogalmazott meg az óraátállítás indokoltságával kapcsolatban. Az Európai Parlament felkérésére és a jelenlegi intézkedések értékelésének részeként a Bizottság 2018 nyarán nyilvános konzultációt folytatott, amelyre 4,6 millió válasz érkezett be. Ez az Európai Bizottság által szervezett nyilvános konzultációk esetében valaha tapasztalt legmagasabb válaszadási szám. A válaszadók 84%-a támogatta az évszakokhoz kapcsolódó óraátállítás megszüntetését.Mindezek fényében az Európai Bizottság arra a következtetésre jutott, hogy nem indokolt Brüsszelből szabályozni az évszakokhoz kapcsolódó óraátállítást, és a tagállamok szabad döntésére kell bízni a nyári, illetve a téli időszámítás alkalmazását, a szubszidiaritás elvével összhangban nemzeti szinten kezelve a kérdést.2018. szeptember 12-én elmondott, az Unió helyzetét értékelő beszédében Jean-Claude Juncker elnök kijelentette: "Hangzatos beszédekben sokszor halljuk, hogy a politikának a nagy horderejű dolgokban nagy, a kis dolgokban kisebb szerepet kell vállalnia. Ugyanakkor az európai polgárok körében nem népszerű, hogy az uniós jog előírja számukra, hogy évente kétszer állítsák át az órájukat. A mai nappal a Bizottság változtatni szeretne ezen. Az óraátállítást meg kell szüntetni. A jövőben a tagállamokra kell hagyni a döntést, hogy polgáraik a nyári vagy téli időszámítás szerint éljenek. Ez szubszidiaritás kérdése. Remélem, hogy a Parlament és a Tanács osztozni fog ebben az álláspontban, és megtalálja a belső piac szempontjából is működőképes megoldást. Az idő sürget."