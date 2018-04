Kivándorolnak a magyarok a választás után? - Megszólalt a szakértő

A magyarországi parlamenti választások után élénkült az érdeklődés a külföldi munkavállalás lehetősége iránt,

az elmúlt két napban 4-szer annyian keresték fel a weboldalukat, mint a hosszú távú átlag,

jelentősen növekedett a regisztrációk és a telefonos megkeresések száma.

mindez egy "új" jelenség, vagyis korábbi választások után eddig nem tapasztalt tendencia,

azt egyelőre nem lehet megmondani, hogy mennyire tart ki a trend, de a hétfői és a keddi tapasztalatok egyaránt élénk érdeklődésről tanúskodnak,

és azt sem tudjuk még, hogy ezekből mennyi munkavállalási célú kiutazás valósul meg végül.

A Facebook-on több csoportot valóban elleptek azok a posztok, amelyek arról tanúskodnak, hogy sokan kacérkodnak a külföldi munkavállalás lehetőségével. Azt azonban ebből egyáltalán nem tudjuk, hogy végül eljutnak-e addig a fiatalok, hogy konkrét lépéseket is tegyenek.A Portfolio ezért felkerestet, a külföldi munkavállalással foglalkozó EuWork vezérét, aki az alábbiakat közölte:Fontos azonban azt hangsúlyozni, hogy az elmúlt évek tapasztalatai alapján nincs olyan ciklikusság a kivándorlásban, ami a választás eredményéhez kötődik,vagyis hosszabb távon sem a kivándorlás, sem a külföldi munkavállalás nem mutat kiugró értékeket a választás kimenetelével. Tanay Marcell is megerősítette ezt az észrevételünket, kiemelve, hogyTehát annyi látszik, hogy a hosszú távú trendhez képest valóban többen lehetnek, akik külföldi munkavállalásban gondolkodnak, és konkrét lépéseket is tettek ebbe az irányba. Pontos adataink erről minden bizonnyal nem lesznek, kapaszkodót esetleg a KSH munkaerő felmérése nyújt. Ennek alapján pedig az elmúlt hónapokban csökkent a rövid ideje külföldön munkát vállalók száma: a tavaly december és idén február közötti három hónapban 94 ezren voltak, egy évvel korábban még 114 ezres számot láthattunk.A csökkenés mögött állhat, hogy a külföldön dolgozók egy része visszatért Magyarországra a gyorsan növekvő hazai bérek miatt, de könnyedén elképzelhető az is, hogy egy részük (akik már egy ideje a határon túl dolgoznak) végül ott is telepszik le, és kikerül a magyar munkaerő felmérés látóköréből.Összességében tehát mindezidáig nem volt jellemző, hogy a választások után azonnal megélénkül a kivándorlás, éppen ezért érdemes óvatosan kezelni az elmúlt néhány nap tapasztalatait, de érdekes lesz látni, hogy hosszabb távon milyen tendencia alakul ki. Lehetséges, hogy "csak" egy impulzusról van szó, és hosszabb távon visszaáll a korábbi, mostaninál alacsonyabb érdeklődés a külföldi munkavállalás iránt.