Körbetelefonálja Európát May, hogy megmentse országát

Vagy megpróbál kialkudni némi engedményt az EU-nál, és egy módosított szerződést terjeszt a parlament elé. Érdemi módosításra kevés az idő, hiszen alig tíz nap van az újabb szavazásig.

A másik opció a parlamenti képviselők meggyőzése, azonban az elutasítás mértékét látva meglepő lenne, ha több száz képviselőt maga mellé tudna állítani.

Sűrű hete van Theresa Maynek: kedden a brit parlament alsóháza elutasította az általa tavaly kialkudott Brexit-megállapodást, majd szerdán megnyerte a bizalmi szavazást, vagyis megerősítették posztján. Ezt követően bejelentette, hogy január 29-én újabb szavazásra bocsátja a Brexit alkut. Utóbbi lépés abszolút váratlan, két dolgot jelezhet:Az első forgatókönyvet látszik alátámasztani, hogy a Bloomberg cikke szerint péntek délután May lázas telefonálásba kezdett, szóvivője szerint például Jean-Claude Juncker bizottsági elnökkel beszélt. A tárgyalások eredményéről egyelőre nem szivárgott ki semmi, de vélhetően egy kedvezőbb megállapodást akar kialkudni May, amivel oda tudna állni a parlament elé.A miniszterelnök csütörtökön már telefonon beszélt Angela Merkel német kancellárral és Mark Rutte holland kormányfővel, a hívások sorát pénteken folytatta. Közben Londonban is folytatja tárgyalásait, bár az ellenzék részéről egyelőre nem látszik nyitottság egy újabb alkura.