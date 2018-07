Korlátozhatja a Lidl a magyar fiatalok energiaital fogyasztását

egy 2010-es felmérés szerint a 10-14 év közötti magyar gyerekek ötöde energiaitalt iszik reggelire.

A német hátterű lánc a válaszában nem tért ki arra, hogy az esetleges szigorítás itthon mikor és milyen korosztályi besorolással léphet életbe. Európában ugyanis nem egységes egyelőre az, hogy ha valahol szigorítanak, akkor az kiket érint., arra hivatkozva, hogy a magas dózisú koffein és cukortartalom orvosi szakvélemények szerint nyugtalanságot és túlhajszoltságot, akár szívritmuszavart is okozhat. Az illetékes hatóságok ezért ott azt javasolták, hogy 14 év alatti gyerekek ne fogyasszanak ilyen terméket.A Lidl és az Aldi (utóbbi nem válaszolt a lap megkeresésére az itthoni esetleges szigorítás kérdésében)törvény tiltja, hogy 18. életévüket be nem töltött vásárlók energiaitalt fogyasszanak.A lap emlékeztet rá, hogy 2015-ben az EU szintjén is felmerült, hogy korhatárhoz kössék a koffeinszármazékok fogyasztását és itthon is vannak viták arról, hogy ez szükséges lenn-e, mertA kérdést valójában a 2011-ben bevezetett népegészségügyi termékadó (chipsadó) sem oldotta meg, mert az olyan termékekre vonatkozik, amelyek egyszerre tartalmaznak taurint és koffeint, de előbbi hatóanyagot a gyártók végül kivezették az energiaitalokból és ígymivel a Nielsen tavalyi kutatása szerint az energia- és sportital-kiskereskedelem forgalma már meghaladta a 23 milliárd forintot.