Kormányválság van Ausztráliában

Előző nap tíz tárcavezető nyújtotta be a lemondását, és elemzők szerint a kialakult helyzet könnyen Turnbull gyors bukásához vezethet, akár már pénteken.Csütörtökön a pénzügyi, a távközlési és a munkaügyi tárca vezetője nyújtotta be lemondását, néhány órával azután, hogy Turnbull kihívója, Peter Dutton belügyminiszter Twitter-üzenetében tudatta, még egy bizalmi szavazás kér a Liberális Pártban a tömörülést vezető miniszterelnök ellen. Indoklása szerint Turnbull már nem élvezi pártja többségének a bizalmát.Turnbull erre közölte, hogy hajlandó pénteken újabb pártbeli bizalmi szavazást kezdeményezni önmaga ellen, ha a pártot vezető testület tagjainak többsége ezt kéri tőle levélben.A két nappal ezelőtti párbeli bizalmi szavazáson Turnbull csak néhány szavazattal tudta legyőzni kihívóját, a párt befolyásos jobboldali szárnyát vezető Duttonnal A kormányfőre 48-an szavaztak, Duttonra pedig 35-en.Turnbull azután jelentette be, hogy "szabad a verseny" a pártelnöki tisztségért, hogy kifogásolták teljesítményét a kormánytisztséggel nem rendelkező pártbeli képviselők, és hetekkel ezelőtt olyan hírek kaptak lábra, hogy elfogyott a pártbeli támogatottsága. Közben közvélemény-kutatások a liberálisok népszerűségének csökkenését jelezték, ami táplálta azokat a félelmeket, hogy a párt súlyos vereséget szenvedhet a jövő májusi választáson az ellenzéki Munkáspárttól.Ausztráliának 2007 óta öt miniszterelnöke volt, és egyikük sem töltötte ki teljesen megbízatását. Dutton legfőbb szövetségese volt Tony Abbott volt miniszterelnöknek, akit tavalyelőtt győzött le a pártbeli bizalmi szavazáson Malcolm Turnbull dúsgazdag bankárból lett távközlési miniszter.