Lázár: már holnaptól meg lehetne szüntetni a sárga csekket

Mitől hatékony az állam?

Az én fejemben a hatékony állam erős, de kicsi. Ebből kikövetkeztethető, hogy mit gondolok arról, hatékony-e az állam

Sok vagy kevés a közalkalmazott?

ha 4,5 millióan dolgoznak Magyarországon, akkor probléma, hogy ebből 1 millió, vagy akár csak 900 ezer is állami alkalmazott.

sokan élnek az államból.

Az a bizonyos digitalizáció

Posta

akár már holnaptól meg lehetne szüntetni a sárga csekket, azonban ez a Magyar Postának több milliárd forintjába fájna és ezért számolni kell ennek a következményeivel, amit a posta működésében okoz.

három fogalmat emelt ki, ami számára kifejezi a hatékony állam fogalmát. Az első, hogy az állam működése mennyire könnyíti vagy nehezíti meg az üzleti környezetet (ezek a Doing Business-hez tartozó mutatók), a másik hogy a pénzeket hogyan költi, hogyan szedi be az adóbevételt, a harmadik pedig hogy a kiadásokat milyen megtérüléssel költi.A költségek mellé oda kell tenni a kimenetet, a hatást, az outcome-ot - hangoztatta Csath Magdolna, aki szerint ha a digitalizációt ráeresztjük a régi folyamatokra, akkor többet ártunk, mint használunk. Az olyan, mintha egy megromlott húst átcsomagolnánk - érzékeltette.Az állam méretének megítéléséhez és a közalkalmazottak számának megítéléséhez először azt kellene látni, hogy mik az állam és egyes egységeinek feladata. A folyamatmenedzsment meghatározása után lehet megmondani a létszámot - fejtette ki. A hatékonyság mérésének nincsenek ma meg a módszerei jelenleg, egy minisztérium feladatai között sem található ez meg. 2015-ben volt egy ezzel kapcsolatos anyag - utalt a mellette ülő Lázár János korábbi tárcavezetése alatt megvalósult jelentésre.Azt is kiemelte a tanács tagja, hogy Magyarország költ arányaiban a legtöbbet gazdasági célokra. Ennek kapcsán megint felmerül a kérdés, hogy ezt jól költi-e el. Ezt úgy mérhetnénk, hogy javul-e párhuzamosan a versenyképesség. Hát nem javul - szögezte le. Arról is beszélt, hogyúgy vélekedett, hogy egy politikusnak hinnie kell a jó kormányzásban és képes legyen azt művelni. Egy jó politikus megnyeri a választást, a jó kormányzással pedig meg lehet nyerni a jövőt és mind a kettő egyformán fontos - hangsúlyozta. A hatékony államnak az a feltétele, hogy legyen jó kormányzás - mondta.- fejtette ki. Az az ideális, ha a hatékony állammal minimális kapcsolatom van, nem szorulok rá, de amikor kapcsolatba kerülök vele, akkor nagyon rövid idő alatt, nagyon gyorsan és olcsón meg is szabadulok tőle. A hatékony állam hagyjon békén és az állampolgár ne szoruljon rá. Nem sikerült ezt megvalósítani, félreértés ne essék - ismerte el az országgyűlési képviselő.szerint amikor a hatékony államról beszélünk, akkor az alkotmányból kell kiindulni. Célszerű, eredményes és etikus kell legyen az állam - mondta. Fontos emellett, hogy mindez felelős vezetői gazdálkodással is egybekötődjön. De szintén meghatározó, hogy az állampolgár milyen érzésekkel, élményekkel rendelkezik az állami szolgáltatásokkal kapcsolatban - fogalmazott.abból a szempontból szemléli az állam hatékonyságát, hogy az a gazdaság növekedését mennyire tudja segíteni. A Pénzügyminisztérium különböző szellemi műhelyek, így a jegybank anyagait is felhasználva közzétett egy dokumentumot, amely összegzi azokat a lépéseket, amelyek szerintünk szükségesek ahhoz, hogy a gazdaság bővülését legalább 2 százalékponttal az uniós átlag felett tartsuk.A jegybanki megközelítések eredményével egyetértünk, de a kiinduló pontnál már komoly kérdéseket kell feltenni. Kezdjük ott, hogy mennyit is költünk az állam működésére? Ha a nyers adatokat nézzük, akkor általános közösségi szolgáltatásokra 2011-ben Magyarország 9,1%-át költötte el a GDP-nek, míg a visegrádi országok ennél 3,7 százalékponttal kisebbet. Ha viszont megnézzük, hogy mekkora az adókulcsok tekintetében a különbség, és ezt figyelembe vesszük, akkor a különbség csak 0,8 százalékpont. De ha mélyebbre ásunk, akkor olyan kiadási tételeket is találunk, amely csak statisztikai besorolása miatt indokolt - magyarázta.Banai Péter arról is beszélt, hogy a különböző intézmények (ILO, KSH, OECD) statisztikái nagy eltéréseket mutatnak abban, hogy hány közalkalmazott van Magyarországon. Szerinte ha felmerül a kérdés, hogy egy adott területen sokan vagy kevesen dolgoznak, akkor oda kell tenni azt a szempontot, hogy milyen színvonalú a szolgáltatás.- hívta fel a figyelmet az államtitkár, aki szerint a teljes létszám mögé kell ásni a részletekbe. Ilyen például a rendvédelem, amely 2010 után 500 fővel növekedett, a kiadások ennél is nagyobb mértékben emelkedtek az érdemi béremelés miatt. A védelmi terület bérjellegű kiadásai 83%-kal növekedtek, a kumulált infláció 24% körül volt. Ezen az ágon az állam működési kiadása jelentősen növekedett, de megérte, mert a hatékonyság is javult - említett egy fontos példát. A színvonal mérésénél van nehézségünk, mert nem minden közszféra területen van erre jó lehetőség - mondta Banai Péter, aki szerint komplex vizsgálatra van szükség minden területen.egy példát említett arra, hogy sokan vagy kevesen dolgoznak az államapparátusban. Ő az irányítói szintet említette meg, ezek szerint van Magyarországon 10 minisztérium, emellett még 3 miniszter, ezen kívül van még 63 államtitkár, 105 helyettes államtitkár. Az a kérdés, hogy nem túl hierarchizált-e a jelenlegi rendszer? - tette fel a kérdést. Ha valakinek van egy asztala, akkor rögtön feladata is lesz - említette meg. Mindig is probléma volt, hogy az állam hatalmas apparátussal működik - tette hozzá.úgy vélekedett, hogy a hatékony állam a magyar versenyképesség szempontjából rendkívüli jelentőségű.10 millió ember nem tud felzárkózni, csak akkor, ha van profi módon szervezett ország és erős gazdasági növekedés. Így legalább látni tudnánk az osztrákok hátát - fejtette ki.Mindhárom (jegybanki, ITM, PM) versenyképességi javaslatcsomag nagyon jó intézkedéseket tartalmaz, más kérdés, hogy lesz-e hozzá politikai bátorság, hogy ezek részben vagy egészben megvalósításra kerüljenek - hangsúlyozta.Megvétózhatatlanul problémának látta a politikus a következőt:Ez nem lehet jó arány. Ha 3,5 millió embernek kell kitermelnie 1 millió állami alkalmazott bérét, az elképesztően nyomja a gazdaság teljesítményét - magyarázta. Példát is említett: hogy lehet, hogy miközben csökken az iskoláskorú gyerekek száma, hogy nő az oktatásban foglalkoztatottak aránya, úgy, hogy közben az oktatás teljesítménye nem javult. Előbb-utóbb ezekkel a kérdésekkel szembesülni kell, hol vannak a növekedési tartalékok? - tette fel a kérdést. Lázár János szerint hozzá kell nyúlni az államhoz, és a kormány szerinte hozzá is fog látni. Megemlítette azt is, hogy a bürokratikus szabályok az EU felől érkeznek és a nemzetközi szabályozási környezet is ebbe az irányba mutat, ezért Magyarországgal kapcsolatban méltányosnak kell lenni. Ezek betartásához ugyanis bürokratákra van szükség, de ettől függetlenülarról beszélt, hogy az állami szféra még mindig túl nagy Magyarországon, az állam túl sok embert alkalmaz még napjainkban is. Saját példáját hozta fel, miszerintVéleménye szerint az állami szférában szabadabb létszámgazdálkodást kellene megvalósítani, ennek pedig bértömeg-gazdálkodással kell párosulnia.A megoldás az ÁSZ elnöke szerint a digitalizáció, ami azonban teljes felfordulást hozhat el, megváltoztatja a még meglévő feladatok listáját is. Azonban a digitális szolgáltatások bevezetésének fontos feltétele, hogy az intézmények rendelkezzenek a megfelelő munkaerővel, akik ezt képesek megtanulni, alkalmazni. Azt sem szabad elfelejteni, hogy az egyes digitális rendszereknek komoly egyszeri költségei lehetnek.Pozitív példaként említette a NAV-ot, ahol lényeges leépítés volt, miközben az adóbeszedés hatékonysága javult. Itt kimutatható a digitalizáció hatása és előnye - emelte ki.egyetértett abban, hogy a digitalizáció jelenthet megoldást sok mindenre az állami hatékonyság területén és legkönnyebben szerinte az igazgatási kiadásoknál lehet csökkenteni. Ő is az adóhatóság többezres leépítését említette meg, de hangoztatta, hogy egy ilyen létszámcsökkentés nem jár azonnal kiadáscsökkenéssel. És közben az informatikai fejlesztéseknek is komoly, tízmilliárdos költésgei vannak. Ezek megérték, az ügyfélelégedettség ezt mutatja és a gazdaságfehéredés eredményei is.Ha rövid távon létszámot akarunk csökkenteni, márpedig, akkor jelentős egyszeri befektetésekre is szükség lesz - mutatott rá az államtitkár, aki hozzátette: 138,5 ezer fő az igazgatásban dolgozók létszáma a 700 ezres állami létszámból. Ebből 50 ezren az önkormányzatoknál dolgoznak. Én azt is az asztalra tenném, hogy ha már a közszféra méretét vizsgáljuk, hogy milyen az állam berendezkedése - fejtette ki.Ha a NAV-nál sikerült a leépítés, akkor ezt mást szektorban is meg lehet tenni - értett egyetFeltette a kérdést: hogy nem jutottunk el más területeken eddig az eredményig. Példaként említette, hogy a földművelők a területalapú támogatás érdekében digitálisan adják be kérvényeiket, tehát megfelelő ösztönzőkkel lehet átalakulásokat elérni. Szerinte nagy limitált azon ügyek köre, amelyeket digitálisan lehet intézni - mutatott rá.A kérdések és válaszok szekciójában előkerültek az önkormányzatok, az állami és önkormányzati cégek, ha már az állam hatékonyságáról beszélünk.Lázár János példaként említette, hogy javulhatna az elektronikus fizetések aránya, ennek érdekébenDomokos László ennek kapcsán elárulta, hogy hatalmas előkészítés van folyamatban a Magyar Posta átalakítása esetében az illetékes miniszterasszonynál.