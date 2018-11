Legerősebb pajzsát veszítheti el Magyarország, és ez a forintnak is fájni fog

Lassan nem marad a többletünkből

2019-re, majd 2020-ban is csak minimális, a GDP 0,3%-ának megfelelő többlettel lehet számolni - közölte nemrég őszi gazdasági előrejelzésében az Európai Bizottság. Mindez azért érdekes, mert 2016-ban még a nemzeti össztermék 6 százaléka felett volt a többlet, amit mindenki jelentős előrelépésként könyvelt el a válság után, amikor részben a fizetési mérleg deficitje tette sérülékennyé Magyarországot.A kedvezőtlen trendre már a Nemzetközi Valutaalap (IMF) is figyelmeztetett nyáron kiadott szokásos éves elemzésében, ők azt vetítették előre, hogy az idei 2,3%-ról 2019-ben a GDP 1,9%-ára csökken majd a többlet. Hasonlóan gondolja az MNB is, a jegybank szeptemberi inflációs jelentésében azt becsüli, hogy mindössze a GDP 0,7 százaléka lesz a folyó fizetési mérleg többlete 2019-ben.Ugyanakkor a magyar jegybank sokkal jobban szeret a folyó fizetési mérleg helyett a finanszírozási képességre hagyatkozni. Az inflációs jelentésben kiemelik, hogy a külső finanszírozási képesség magasabb szinten maradhat. Ennek fő oka, hogy finanszírozási képességben a folyó fizetési mérleg mellett még egy karakteres tényező szerepet játszik, az EU-támogatás.

Fizetési mérleg: mi micsoda és miért fontos?

Nem árt tisztába tenni a fogalmakat, hogy lássuk, miért használunk más mutatókat.



A folyó fizetési mérleg egyenlege áll az áruk és szolgáltatások egyenlegéből, valamint az elsődleges és a másodlagos jövedelmekből. Az áruk áramlásának egyenlege gyakorlatilag a külkereskedelmi termékforgalom, ennél sokkal nehezebben becsülhető és bizonytalanabb a szolgáltatások egyenlege. Ehhez jönnek a munkavállalói jövedelmek, a befektetések jövedelmei és az egyéb elsődleges jövedelmek, ide kerül be az uniós transzferek egy kis része, valamint a másodlagos jövedelmek.

A külső finanszírozási képesség a folyó fizetési mérleg mellett magában foglalja a tőkemérleget is, ennek legnagyobb részét a tőketranszferek teszik ki. Kicsit leegyszerűsítve a folyó fizetési mérlegen felül az uniós transzferek nagy része sorolható ebbe a kategóriába.

Vagyis mindkét mutatónak van jelentősége, hiszen a külső finanszírozási képesség egy ország teljes külső pozícióját mutatja meg, míg Magyarország esetében a folyó fizetési mérleg jó indikátora annak, mennyire tudna az ország megállni a saját lábán az uniós források nélkül is. Ennek talán kiemelt jelentősége lehet manapság, amikor a Brexit miatt az fenyeget, hogy 2020 után az eddiginél kevesebb uniós forrást kaphatunk.



Elbukhatjuk a válság utáni egyik legnagyobb vívmányunkat

A legfontosabb, hogy a munkanélküliség növekedése és a reálbérek csökkenése miatt visszaesett a fogyasztás. Ez pedig a jelentős importigény-visszaesésen keresztül javította a kereskedelmi mérlegünket.

A válságot követően a magyar gazdaság exportvezérelt növekedési pályára állt, a külkereskedelmi egyenleg pedig fontos része a folyó fizetési mérlegnek is.

Korábban a lakosság hitelfelvételét a külföldi szereplők finanszírozták - vagyis külföldre adósodtunk el (az pedig hab volt a tortán, hogy mindezt devizában tettük). Ez 2008-ban megszűnt részben az villámgyorsan eltűnő külső finanszírozási források miatt, részben azért, mert a hitelfelvételi kedv is befagyott.

Az állam is csökkentette a külföld felé fennálló adósságát azzal, hogy a lakosság felé történő állampapír-értékesítést kezdte felfuttatni.

Ezekkel a változásokkal javult sokat a folyó fizetési mérlegünk egyenlege. Az utóbbi években viszont éppen azért kezdett elolvadni a többlet, mert a lakosság növekvő fogyasztása, valamint a feltámadó beruházási igény újból növelte a külföldi finanszírozást (illetve másik oldalról nézve a belső felhasználás felfutása emelte a gazdaság importigényét).

A forint fontos támaszát veszítheti el

Vagyis ha folytatódik a fizetési mérleg egyenlegének romlása, akkor azzal a forint is veszélybe kerülhet, egy esetleges globális eladási hullám és hangulatromlás esetén eggyel kevesebb érv lesz, ami megvédje a gyengüléstől.

Láttuk, hogy nehezen számolható és bizonytalan a fizetési mérleg és a finanszírozási képesség alakulása, de a tendencia egyértelmű: csökken a többletünk, ami az utóbbi tíz évben felépült. A válság előtt komoly hiány volt a fizetési mérlegünkben, ami a magas költségvetési hiánnyal hozzájárult ahhoz, hogy klasszikus ikerdeficit alakuljon ki a magyar gazdaságban. 2008 után aztán több dolog változott meg hirtelen, melyek fájdalmas, de az egyensúlyi helyzetünk szempontjából szükségszerű folyamatokat indítottak el:Amellett, hogy a külső finanszírozási pozíció romlása önmagában is rossz hír, a fizetési mérleg egyenlegét fontos sérülékenységi faktorként kezelik a befektetők és szakértők. Az idei feltörekvő piaci eladási hullámban is láthattuk, hogy azokat az országokat "találták meg", melyeknek gyenge a külső finanszírozási pozíciójuk. Voltak egyedi tényezők, de ez volt az egyik közös pont Törökországban, Dél-Afrikában és Argentínában.A sérülékenységi kockázat miatt a fizetési mérleg egyenlegének romlása a forintra is negatív hatással lehet. Az utóbbi években az egyik legfontosabb érv az volt a magyar deviza erősödése mellett, hogy jelentős finanszírozási többletünk van, ami javítja a forint befektetői megítélését, illetve a gyakorlatban is folyamatos forintvételeket generál a piacon.A kockázatokat a jegybank is felismerte, október elején például Nagy Márton, az MNB alelnöke beszélt arról , hogy "meg kell védeni a fizetési mérleg többletét", ezért szerinte minden olyan lépés, ami ezt erodálja, nem támogatható a jegybank részéről. Részben ezt szolgálja az a javaslata, hogy a lakosságnak további jelentős, akár több ezer milliárdos összegben kellene állampapírokat venni, amivel szinte teljesen önfinanszírozóvá válhatna a magyar állam, nem lenne rászorulva a külső forrásokra.