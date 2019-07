Leghatalmasabb fegyverét vetheti be az EKB, hogy életet leheljen a gazdaságba

Az euróövezeti gazdaság lassulása nem csak átmeneti - mondta Olli Rehn, az Európai Központi Bank Kormányzótanácsának egyik tagja. A Boersen-Zeitungnak adott interjújában kiemelte, hogy az eurózóna gazdasági növekedése jelentősen lelassult az elmúlt időszakban. Szerinte nem lehet tagadni, hogy a piac és a nyilvánosság szemében kétség merült fel, hogy az EKB képes lesz-e elérni az árstabilitási célját.Rehn hangsúlyozta: a Kormányzótanács már vizsgálja, mi lenne a legjobb monetáris politikai válasz a jelenlegi helyzetben. "Számos eszközünk van, amelyek nagyon hatékonyak" - emelte ki Rehn, aki szerint ezeknek az együttes bevetése hatékonyabb, mintha egyesével alkalmaznák őket.Mario Draghi EKB-elnök már jelezte, hogy a jegybank újabb monetáris élénkítésre készül, amennyiben a beérkező gazdasági adatok ezt szükségessé teszik. Rehn meglátása azért fontos, mert már nem csak egy átmeneti megingásról beszél az EKB, hanem tartósabb folyamatról, így egyre szükségesebbé válik a monetáris élénkítés.Az elmúlt hetekben javította a piaci hangulatot, hogy Draghi jelzése szerint az EKB újabb lazítási körbe kezdhet, hiszen ez segíthet elérni a 2%-hoz közeli inflációs célját és az egyre gyengébben teljesítő európai gazdaságba is életet lehelhet.Rehn a negatív kamatok további csökkentésének a lehetőségéről is beszélt, amelynek a mellékhatásait kezelni fogják. Kiemelte, hogy bármikor újraindíthatják a kötvényvásárlási programjukat, és bizonyos fokú rugalmassággal is rendelkeznek az eszközvásárlások jogi kereteivel kapcsolatban. Ez azért is fontos, mert az EKB nem vásárolhat korlátlanul állampapírokat, és már az előző eszközvásárlási körben felmerült a jogi keretek határának feszegetése.Az EKB legnagyobb hatású monetáris politikai intézkedése a válság kirobbanása óta a kötvényvásárlási programja volt, amely csökkentette a tagországok hitelfelvételi költségeit, javította a nehéz helyzetben lévő országok finanszírozási helyzetét és segítette a gyorsabb GDP-növekedés elérését.