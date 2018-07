Leminősítette Törökországot a Fitch

A nemzetközi hitelminősítő péntek éjjel Londonban bejelentette, hogy az eddigi BB pluszról egy fokozattal, BB-re rontotta Törökország hosszú futamidejű devizaadósságának besorolását. A cég az új osztályzaton is további leminősítés lehetőségére utaló negatív kilátást hagyott érvényben.A BB besorolás két fokozattal marad el a befektetési ajánlású sáv alapszintjének tekintett BBB mínusz minősítéstől.A leminősítés indoklásában a Fitch kifejtette azt a véleményét, hogy az elmúlt hónapokban romlott a török gazdaságpolitika hitelessége, és a júniusi választások után megtett első szakpolitikai lépések csak növelték a bizonytalanságot. A hitelminősítő szerint ebben a környezetben nehéz lesz elérni még azt is, hogy a gazdaság csak "puha landoláson" menjen át.A Fitch Ratings várakozása szerint a török folyómérleg-egyenleg hiánya az idén a hazai össztermék (GDP) 6,1 százalékára nő, elsősorban az üzemanyagárak emelkedése és a háztartási szektor fogyasztásának idei első félévi élénkülése miatt.A cég jövőre 4,1 százalékra csökkenő folyómérleg-hiányt vár a líra gyengülése, a Fitch elemzői által valószínűsített olajárcsökkenés és az élénkülő turizmus együttes hatásra. A közvetlen külföldi befektetések értéke azonban a hitelminősítő prognózisa szerint 2019-ben is csak a hazai össztermék 1 százaléka körül lesz, így a folyómérleg-hiány jelentős része továbbra is csak az adósságpiacról lesz finanszírozható.A Fitch Ratings előrejelzése szerint a nettó török külső adósságráta a GDP-érték 35 százalékára emelkedik 2018 végéig. A hitelminősítő megjegyzi, hogy a BB osztályzati sávba sorolt szuverén adósok GDP-arányos nettó külső adósságrátájának mediánértéke 8 százalék.A cég elemzése szerint a jelentős bruttó külső finanszírozási igény sokkhatásoknak teszi ki a török gazdaságot. A Fitch elemzőinek becslése szerint Törökország bruttó külső finanszírozási igénye az idén 229 milliárd dollár lesz, ugyanakkor a bruttó devizatartalékok értéke 2018 végére 96 milliárd dollárra csökken.Törökországra a három globális piacvezető hitelminősítő egyike sem tart már érvényben befektetési ajánlású szuverén besorolást, és az utóbbi hónapokban mindhárom leminősítette a török államadós-osztályzatot. A Standard & Poor's májusban BB-ről BB mínuszra, a Moody's Investors Service márciusban Ba1-ről Ba2-re - a Fitch új török osztályzatának megfelelő szintre - rontotta a török minősítést, májusban pedig ezt a besorolást is leminősítési felülvizsgálat alá vette.