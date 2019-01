Ahogyan azt korábbi cikkünkben jeleztük , az előzetes várakozások is arról szóltak, hogy a Theresa May által összehozott megállapodás bukásra van ítélve, annak csak a mértéke a kérdéses. Miután a szavazás eredménye megsemmisítő erejű lett a kormánytó Konzervatív Pártra nézve, ezért - ahogyan az várható is volt - egy bizalmatlansági indítványt kell túlélnie Theresa Maynek és kormányának. Ha a bizalmatlansági indítvány, amit az ellenzéki Munkáspárt azonnal kezdeményezett, átmegy (a mai szavazás után ennek esélye megnőtt), akkor előrehozott választások felé menetelne az ország, ami tovább fokozza majd a belpolitikai bizonytalanságot. Bonyolítja azonban a helyzetet, hogy a Konzervatív Pártot sokszor támogató DUP Párt részéről már jelezték, hogy May mögé állnak, de közben a mai szavazás során Theresa May ellen szavazott 118 képviselő a saját pártjából.A befektetők szavazásra adott azonnali reakciója sem meglepő. Ahogyan azt korábbi cikkünkben jeleztük: valószínűbb, hogy rövid távon a piacok örülni fognak, ha elbukna May és a sorsdöntőnek mondott Brexit-szavazás, mert ez növelné a valószínűségét annak, hogy az Egyesült Királyság az EU-ban marad. A Brexit-megállapodás leszavazása után jól láthatóan belevettek az amerikai tőzsdékbe és az angol font is hirtelen erőre kapott.Ennél nagyobb jóslásokba egyelőre korai lenne belemenni a rendkívül sok bizonytalansági tényező miatt. Ez a mostani szavazás ugyanis nemcsak az EU-ban maradás esélyeit növelhette meg, hanem egy no-deal Brexit előtt is megnyitja az utat, ami beláthatatlan következményekkel járhat. Arról nem is beszélve, hogy a politika egy második népszavazás felé is elmozdulhat.Ami biztos: rövid távon a bizalmatlansági indítvány eredményére érdemes figyelni és az Európai Unió vezetői felől érkező reakciókra.