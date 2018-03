London orosz diplomatákat utasít ki, felfüggeszt minden magas szintű érintkezést Moszkvával

a brit kormány kénytelen volt arra a következtetésre jutni, hogy az orosz államot felelősség terheli a Salisburyben történtekért.

Theresa May szerint a diplomaták kiutasításával London a következő évekre "alapvető mértékben leépítette" Oroszország nagy-britanniai hírszerzési tevékenységét, és ha Moszkva ezt a kapacitást újjá akarja építeni, azt a brit kormány meg fogja akadályozni.

Az intézkedések előzménye a délnyugat-angliai Salisbury városában - a brit szakértői vizsgálat megállapítása szerint orosz fejlesztésű, fegyverben is használható minőségű - idegméreggel elkövetett gyilkossági kísérlet, amelynek célpontja Szergej Szkripal, a brit külső hírszerzés (MI6) volt orosz ügynöke, az orosz katonai hírszerzés egykori ezredese és lánya, Julija Szkripal volt. Mindkettőjüket válságos állapotban kezelik Salisbury kórházában. Mérgezést szenvedett egy brit rendőr is, aki az elsők között ért az incidens helyszínére; ő súlyos állapotban van.A Scotland Yard a héten felfedte, hogy Szergej Szkripal, aki 2010-ben, egy orosz-amerikai kémcsere során szabadult oroszországi fegyházbüntetéséből, és Nagy-Britanniában telepedett le, azóta brit állampolgárságot is kapott.Theresa May az alsóházi képviselőknek tartott szerdai tájékoztatójában közölte: egyéb lehetőségre utaló hiteles orosz magyarázat híjánA miniszterelnök hozzátette: a brit kormány szerint az idegméreggel elkövetett gyilkossági kísérlet azt jelenti, hogy Oroszország törvénysértő módon erőt alkalmazott az Egyesült Királyság ellen.A brit kormányfő által szerdán bejelentett intézkedések között szerepel, hogy, és sem brit kormányilletékesek, sem a brit királyi család tagjaiAz angol labdarúgó szövetség (FA) elnöke Vilmos herceg, a brit trón majdani várományosa, II. Erzsébet királynő unokája. Theresa May szerdai bejelentése azt jelenti, hogy a nyári oroszországi világbajnokságon Vilmos herceg sem lesz jelen.A brit miniszterelnök szerint több mint harminc éve ez a legnagyobb egyedi kiutasítási akció, és a lépés tükrözi azt a tényt, hogy az orosz állam nem először hajtott végre cselekményeket az Egyesült Királyság ellen.Theresa May felidézte, hogy Alekszandr Litvinyenko egykori orosz állambiztonsági tiszt tizenkét évvel ezelőtti londoni meggyilkolása után az akkori brit kormány mindössze négy orosz diplomatát utasított ki.A brit kormány kedd éjfélig szabott határidőt arra, hogy Moszkva adjon magyarázatot a gyilkossági kísérletre.Boris Johnson brit külügyminiszter már keddi nyilatkozatában jelezte, hogy London szerdán válaszintézkedéseket jelent be, ha addig nem kap hiteles magyarázatot Oroszországtól.Theresa May szerdai alsóházi felszólalásában közölte: két lehetséges magyarázat kínálkozott a március 4-én Salisburyben történtekre. Az egyik az, hogy "az orosz állam által közvetlenül országunk ellen elkövetett cselekményről" van szó, a másik az, hogy az orosz kormány elveszítette az ellenőrzést a katonai használatra is alkalmas idegméreg felett, és lehetővé tette, hogy az mások kezére jusson.London a határidőig nem kapott olyan hiteles magyarázatot Moszkvától, amely a második lehetőségre utalna, sem arra, hogy miként került az Egyesült Királyságba a Salisburyben használt idegméreg-hatóanyag, és arra sem, hogy Oroszországnak miért van be nem jelentett, a nemzetközi jogot sértő vegyifegyver-programja.Az orosz kormány magyarázat helyett "gúnnyal, megvetéssel és daccal" kezelte azt a tényt, hogy katonai felhasználásra is alkalmas minőségű idegméreg-hatóanyag került Európába, és azt használták is - fogalmazott a brit kormányfő.Theresa May szerint ugyanakkor a brit ellenintézkedéseknek robusztusnak kell lenniük, ugyanakkor tükrözniük kell, hogy Nagy-Britannia liberális demokráciaként hisz a jogállamiságban, és nem szolgálná a brit nemzeti érdekeket a párbeszéd teljes megszakítása Oroszországgal. Hozzátette: sok törvénytisztelő orosz állampolgár él Nagy-Britanniában, és őket a brit kormány továbbra is szívesen látja, azokat azonban nem, akik ártani akarnak az országnak.Az ő kiszűrésük érdekébenTheresa May elmondta: London értesítette a hágai székhelyű Vegyifegyver-tilalmi Szervezetet arról, hogy Oroszország idegmérget alkalmazott Nagy-Britanniában, és kérte, hogy a szervezet igazolja a brit szakértői vizsgálat e következtetését.