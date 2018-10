Magyarország olyan páncélt szerzett, amiről a Mercedesszel és az Audival soha nem is álmodhattunk

Az elmúlt években a külkereskedelmi többlet egyre nagyobb része köthető a szolgáltatásokhoz, ami így a folyó fizetési mérleg többletében is meghatározó tényezővé vált. Mostanra a szolgáltatások egyenlege eléri a GDP 5%-át:

Tavaly a szolgáltatások exportja megközelítette a 7400 milliárd forintot, miközben az import 4500 milliárd volt. Az aktívum tehát közel 2500 milliárd forint volt, ami 180 milliárdos növekedés az előző évhez képest. Ez annak köszönhető, hogy az export 6,6%-kal, az import 5,9%-kal növekedett.Mint az alábbi ábrán látható, az áruegyenleg a világgazdasági válság után jelentős és tartós szufficitet mutatott, amiben kulcsszerepe volt annak, hogy Magyarországon felfutott az autógyártás. Az utóbbi években azonban már nem tudott új lendületet venni a gyártás, miközben az áruimport is felfutott, ezzel mérséklődött az áruegyenleg többlete.

A külkereskedelmi egyenlegen belül a szolgáltatások nettó exportjának részaránya megközelítette a 90 százalékot az idei második negyedévben, miközben a teljes kivitelnek csak mintegy 20 százalékát adja a szolgáltatás-export a Magyar Nemzeti Bank (MNB) adatai szerint.

A válság alatt a szolgáltatásexport csak kisebb mértékű csökkenést szenvedett el, és 2012 után növekedési üteme meg is haladta az áruexportét

míg az áruegyenleget jelentősen befolyásolják a beruházási és fogyasztási döntések, addig a szolgáltatások iránti kereslet kevésbé függ a gazdaság ciklikusságától, valamint a protekcionista gazdaságpolitikai intézkedésektől.

A válság utána nemzetközi forgalomban egyre nagyobb mértékben jelentek meg hagyományos és nem hagyományos ágazatokhoz köthető szolgáltatások.A szolgáltatások exportjának megerősödése több szempontból is jó jel.- mutatja be az MNB inflációs jelentése. Emellett az elmúlt időszakban a szolgáltatások exportjának növekedési üteme stabilabbnak is bizonyult az áruexporténál, aminek hátterében részben az áll, hogyEbből a szempontból kedvező, hogy ha eldurvul az Egyesült Államok és Kína közötti vámháború, az kevésbé fogja érinteni a szolgáltatásokat, mint az áruexportot. A legtöbb kutatás szerint, ha lassul a gazdaság vagy recesszió alakul ki, akkor a szolgáltatások kereslete kevésbé esik vissza, mint az áruké.A szolgáltatásegyenleg többletében a turizmus, a szállítási szolgáltatások és a bérmunka meghatározó, és ezek az ágazatok a régió többi országához képest is jelentősen nagyobb egyenleget biztosítanak.

Turizmus: innen jön a nagy többlet

Szállítás: földön, vízen, levegőben

Egyre több üzleti szolgáltatás

Összességében tehát a szolgáltatások külkereskedelmi többletében kulcsfontosságú szerepet játszik, hogy jelentősen nőtt a külföldiek magyarországi látogatása, miközben ettől jelentősen elmaradt a magyarok külföldi utazása, de a szállítási szolgáltatások is érdemi emelkedést tudtak elkönyvelni az elmúlt években, és mostanra az üzleti szolgáltatások is szufficitet mutatnak. A szolgáltatások külkereskedelmi többletének kiegyensúlyozott szerkezete is bizakodásra ad okot számunkra, hogy amikor egy újabb világgazdasági lassulás vagy recesszió üt be, akkor ne romoljon olyan hirtelen a helyzet. Azonban az is igaz, hogy ha jelentősen romlanak a globális növekedési kilátások, akkor a magyar áruexport nagymértékben visszaesne, és a szolgáltatások többlete önmagában nem tudná ellensúlyozni azt, ha összeomlik a konjunktúraciklus-függő autóexport.

Az MNB elemzése szerint a turizmus többletében, illetve a szállítási szolgáltatások dinamikus bővülésének hátterében hazánk kiemelt földrajzi elhelyezkedése, valamint kedvező infrastruktúrája állhat. Emellett a bérmunka, és az IT szolgáltatások többlete is hozzájárul a magas szolgáltatásegyenleghez - ezen ágazatok külkereskedelme elmarad a többi fő ágazatétól, azonban összességében jelentősen hozzájárul ahhoz, hogy hazánk szolgáltatásegyenlege jelentősen meghaladja a régiós országokét.A Magyarországra tett utazásokhoz kapcsolódóan 2017-ben 1832 milliárd forintot fordítottak a külföldiek termékekre és szolgáltatásokra, 6,3%-kal többet, mint 2016-ban. A hazánkba érkezett külföldiek 124 millió napot töltöttek el Magyarországon, megközelítően ugyanannyit, mint egy évvel korábban. Ugyanakkor a Magyarországra tett külföldi utazások egy főre eső, napi átlagos költése 5,9%-kal, 14 700 ezer forintra nőtt.A magyarok 816 milliárd forintot fordítottak külföldi utazásukhoz kapcsolódóan termékekre és szolgáltatásokra, ez 9,9%-kal haladta meg az előző évi értéket. A magyarok 20 millió alkalommal utaztak külföldre, egy fő naponta átlagosan 14 300 forintot költött, 5,0%-kal többet, mint 2016-ban.Az utasforgalmi szolgáltatások exportja 6,3, importja 9,9%-kal nőtt. Az egyenleg 34 milliárd forinttal haladta meg az előző évi összeget.Tavaly a szállítási szolgáltatások bevétele 1856 milliárd, kiadása 1028 milliárd forintot tett ki, amely folyó áron az export 10, illetve az import 8,6%-os bővülését jelentette. A szállítási szolgáltatásokon belül folyamatosan nő a légi, a közúti, a csővezetékes szállítás és villamosenergia-átvitel, a vasúti és a belvízi szállítás egyenlege.A szolgáltatáscsoport külkereskedelmi egyenlege közel 830 milliárd forint volt, amely 90 milliárd forinttal haladta meg a 2016. évi aktívumot. Az egyenleg növekedéséhez 6,6-szer nagyobb mértékben járultak hozzá a légi (84 milliárd forint), mint a közúti (13 milliárd forint) szállítási szolgáltatások.2017-ben az üzleti szolgáltatások bevétele 3097, kiadása 2871 milliárd forintot tett ki, ez adta a teljes szolgáltatás-külkereskedelmi forgalom 42, illetve 60%-át. A szolgáltatáscsoport kereskedelmében 2012 és 2015 között hiány keletkezett, 2016-ban viszont többlet alakult ki, ami tavaly tovább nőtt. A szolgáltatáscsoport külkereskedelmének egyenlege 141 milliárd forinttal javult.Az üzleti szolgáltatások jelentősebb súlyú alcsoportjai közül a számítástechnikai és információs szolgáltatásokból származó bevétel 12, az ehhez kapcsolódó kiadás 5,6%-kal nőtt.