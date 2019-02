Már a románokat is irigyelhetjük! A sor végén kullog a magyar minimálbér

Bruttóban sem állunk túl jól

A hétvégén a Portfolio is foglalkozott azzal, hogy az Eurostat kimutatása szerint a bruttó 464 eurós magyar minimálbér Európában. Ebben a tekintetben csak Bulgáriát, Lettországot és Romániát előztük meg, a legtöbb régiós ország továbbra is előttünk van.

Ennek kapcsán megnéztük, milyen egyéb összehasonlítható adatai vannak még az EU statisztikai hivatalának a tagállamok minimálbéréről, melyek esetleg a bruttó bérszintnél jobban kifejezik a valódi folyamatokat. A tagállami minimálbérekkel kapcsolatban még egy érdekes mutatót tart nyilván az Eurostat: azt, hogy a bruttó minimálbér az országban jellemző átlagfizetésnek hány százaléka.

Ha jobban megnézzük, még rosszabb a kép

Egyrészt az egyes tagállamokban különbözők az adózási szabályok, így a minimálbér adótartalma is. Márpedig a dolgozóknak sokkal fontosabb, hogy nettóban mekkora összeget vihetnek haza.

Másrészt még a nettó bér sem teljesen összehasonlítható, hiszen különböznek az egyes országok árszínvonalai. Vagyis ugyanazt az összeget nem mindegy, hogy hol költjük el, ez is nagyban befolyásolja az értékét.

Elsőként vettük az aktuális minimálbért helyi devizában.

Ebből az adott ország adózási szabályai alapján nettó (adózott) minimálbért számoltunk. Fontos megjegyezni, hogy minden esetben gyermek (eltartott) nélküli adózási szabályokkal kalkuláltunk, Magyarország mellett máshol is létezik az adókedvezmény rendszere, de ezt sehol nem vettük figyelembe.

A jelenlegi árfolyamon a nettó minimálbért átváltottuk euróra az összehasonlíthatóság kedvéért.

Végül megint az Eurostatot hívtuk segítségül: a hivatal által közölt árszínvonallal kiigazítva kialakult egy vásárlóerő-paritáson mért nettó bér, ami talán a legjobban jelzi az egyes országok valódi bérszínvonalát.

Ahogy látható, ebben a középmezőnybe tartozunk Európában, nálunk 2017-ben az átlagfizetés 44,5 százaléka volt a minimálbér.Már korábban is jeleztük, hogy a bruttó minimálbér összehasonlítása két szempontból is problémás:Sajnos az Eurostat a fenti anomáliákat nem küszöböli ki, hiszen nettó minimálbért egyáltalán nem közöl, vásárlóerő-paritáson pedig a bruttó minimálbért tartja nyilván, ami pedig közgazdaságilag nonszensz kategória. Ezen felbuzdulva néhány ország esetében elvégeztünk egy többlépcsős vizsgálatot:A vizsgált régiós országok és Németország összehasonlításából az látszik, hogyKelet-Közép-Európában, akárcsak a bruttó juttatások esetében.

Sokat jelent, hol mennyire drága az élet

Ha nem csak a régióra szűkítenénk le a vizsgálatot, akkor Lettország is megelőzne, náluk ugyanis adómentes a minimálbér, így a 430 eurós bruttó nettója 386 euróra jön ki szemben a 312 eurós magyar értékkel. Bulgária viszont még mindig messze le van maradva, ott mindössze 210 euró a minimálbér.Ahogyan írtuk, ugyanaz a nettó bér sem ér mindenhol ugyanannyit, hiszen nem mindegy, milyen árakkal találkozik a vevő a boltokban. Ezért, és azzal is kiigazítani a kapott értéket. Ebben az esetben is az előbb említett régiós országokat és Németországot vettük alapul, az Eurostat kimutatása szerint az árszínvonal az alábbiak szerint alakult:

Nem meglepő, hogy csak a német árszínvonal haladja meg az uniós átlagot, a régiónkban mindenhol alacsonyabbak az árak, ami növeli a bérek relatív (fejlett országokhoz képest mért) vásárlóerejét. A németek mellett a régió legfejlettebb országaként Szlovénia áll még az uniós átlag 80 százaléka felett, a többi ország az uniós árszint 50-70 százalékán áll. Magyarországon 2017-ben. De majd mindjárt meglátjuk, hogy még ezek a minimális különbségek is sokat jelenthetnek!Ha ugyanis az előbb kapott nettó euróban számolt minimálbért korrigáljuk az árszínvonallal (a fizetéseket az árszint-arányokkal igazítva egyforma vásárlóerőre korrigáljuk), akkor látványos változásokat tapasztalhatunk. A régió országaiban jellemző alacsonyabb árszínvonal miatt egy eurónyi fizetés többet ér, mint Németországban, vagyis vásárlóerő-paritáson számolva lényegesen kisebb a különbség a régiós és a német minimálbérek között.

Vagyis ha az elkölthető jövedelem ("életszínvonal") szempontjából sokkal relevánsabb adatot vesszük figyelembe, akkor a magyar minimálbérnél csak a bolgár ér kevesebbet az Európai Unióban.

Rögtön feltűnő, hogy, ami annak a következménye, hogy délkeleti szomszédunknál az árszínvonal csak az uniós átlag 51 százaléka, vagyis alacsonyabb a magyarnál. Az előzés egyébként 2019-ben következett be, egészen tavalyig a magyar minimálbér ért többet, mint a román. Ha nem csak a szűkebb régiót vizsgáljuk, akkor a mögöttünk lévő országok közül Lettország szintén előzött az adómentes minimálbér miatt, Bulgáriát viszont még így is lehagyjuk, náluk ugyanis az egész EU-ban a legolcsóbb az élet.Végezetül az alábbi ábrán illusztráljuk, hogy mennyit változott helyzet a minimálbérek megítélésében, miközben a nominális bruttó minimálbértől eljutottunk a vásárlóerő-paritással igazított nettó minimálbérig. Ez megmutatja, hogy az adózás és az árakban meglévő különbségek milyen eltérést okoztak. Az ábrát kicsit nehézkes értelmezni, de számunkra elegendő, ha azt látjuk, hogy az adózással és az árszinttel történő korrigálás összességében magyar minimálbér relatív helyzetét rontotta. Ennek oka elsősorban a legkisebb jövedelmeket sújtó nagyobb adóterhelés.

Természetesen még ehhez az összehasonlításhoz is kell fűzni kiegészítő megjegyzéseket.A legfontosabb, hogy az árszínvonalra vonatkozóan 2017-es az utolsó elérhető adat, tehát a 2018-2019-es minimálbérnél is ezzel korrigáltunk. Ez némi pontatlanságot eredményez a számokban, de a sorrendet nagy valószínűséggel nem változtatja meg.Az átlagos árszint kiszámításához használt terméksúlyok például biztosan nem egyeznek meg a minimálbéresek fogyasztói kosarával. (A tapasztalatok szerint elsősorban a szolgáltatásokban számít olcsónak Kelet-Közép-Európa. Az Eurostat adatai szerint az élelmiszerek például az uniós átlag 85%-ába kerülnek nálunk.) Az is megnehezíti az összevetést, hogy a német és a régiós minimálbéres egészen más költési lehetőséggel, vagyis más fogyasztási szerkezettel rendelkezik. Ezek miatt azonban elsősorban a német és a régiós minimálbéresek közötti összevetés lesz nehézkes, a régión belüli különbségeket ezek a megfontolások valószínűleg kevésbé érintik.