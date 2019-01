Már elkéstél: elfogyott az influenza elleni szuperoltás Magyarországon

Az idei járvány előtt a várt, igen optimista 20 százalékos bővülést is jóval meghaladta a kereslet az influenza elleni védőoltásra, így januárra kimerültek a négykomponensű Vaxigrip Tetra vakcinából felhalmozott készletek. Piaci információk szerint, ha időnként utánajárással is, de a három komponensű vakcina még elérhető azok számára, akik a járvány előtti utolsó pillanatban még be szeretnék oltatni magukat - emeli ki a Sanofi.Kérdés persze, hogy ilyenkor a járvány kezdete után érdemes-e még oltani, hiszen az orvosok szerint hetekig tart, mire kialakul az ellenállás a vírussal szemben. Így állítólag mostmár csak akkor érdemes beadatni az oltást, ha valaki utána két hétig kerülni tudja a közösséget.Magyarországon az influenza ellen beoltottak aránya nemzetközi összehasonlításban rendkívül alacsony, 6-7 százalék, ami töredéke a Németországra vagy az Egyesült Államokra jellemző 40 százalék feletti, de az oroszországi 30 százalékos aránynak is.