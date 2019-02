Már tavasszal nagy dugókra számíthatsz az M7-esen Siófoknál

A tavaly kezdődött útfelújítási munkálatok a 90-es és a 111-es kilométer közötti szakaszra vonatkoznak, ebből idén tavasszal a 96-os és a 102 kilométerszelvények közötti szakasz kerül felújításra. Ebben az ütemben a Siófok-Sóstói csomópontot és a Szabadi pihenőhelyet is részlegesen lezárják. Ezen felül a 90-es és a 96-os kilométerszelvények között helyenként további kisebb korlátozásokra is számítani kell. A közlemény megjegyzi, hogy a felújítások ütemezésénél figyelembe vették a szakemberek a nyári, turisztikai főszezont, így a felújítás utolsó ütemét várhatóan 2019. szeptember 2-től kezdik meg és a tervek szerint október 27-ig be is fejezik.A március 1-től május 9-ig tartó, a 96-os és a 102 kilométerszelvények közötti felújítási munkák idején "hosszabb menetidővel számolhatnak a közlekedők"- ismeri el a közlemény és egyrészt azt kéri a közlekedőktől, hogy a sebességkorlátozást tartsák be, másrészt indulás előtt tájékozódjanak a korlátozáshoz, munkavégzéshez kapcsolódó aktuális forgalmi helyzetről a www.utinform.hu weboldalon. Emellett azt is javasolják, hogy érdemes navigációs, közösségi autós alkalmazást is használniuk, hogy az optimális útvonalukat megtervezhessék.