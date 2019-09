Matolcsy: új élénkítőprogram kell, iparágak kerülhetnek bajba

Ezekről a témákról is szó lesz a Portfolio Budapest Economic Forum 2019 konferenciáján. ÁTTEKINTÉS

Az a célunk, hogy Magyarország a következő években is 2%-kal növekedjen gyorsabban, mint azok, akiket szeretnénk utolérni, vagyis Nyugat-Európa.

Csökkent ugyan Nagy-Britannia megállapodás nélküli uniós kilépésének esélye, azonban a Brexit továbbra is fenyegetést jelent. A brit gazdaság teljesítménye komoly hatással lesz a magyar felzárkózásra is.

Az olasz problémák továbbra is megoldatlanok, miután a gazdaságuk meglehetősen sérülékeny.

A német gazdaság "süllyedőben" van. Az autóiparban komoly hibák történtek, amelyek visszaütnek most a gazdaságra, továbbá sérülékeny a bankrendszer is.

A régió erősen függ a német gazdaságtól. Ez eddig sikertényező volt, azonban egy német ipari lassulás 6-9 hónapon belül begyűrűzik Magyarországra.

Fontos tényező, hogy Magyarország gazdaságilag nyitott, de ez kockázatot is jelent, mert egy globális kereskedelmi lassulás esetén lehetnek gondok.

Az amerikai-kínai "torzsalkodás" miatt a keleti nyitás eredményei is veszélybe kerülhetnek.

Újabb sötét felhő, hogy az EKB számára leszűkült a mozgástér. Mario Draghi egyedül megmentette az eurót, de a nagy jegybankok mozgástere már szűk. "Az EKB elment addig, ameddig elmehetett." A kormányok és a jegybankok együttműködését kiemelten fontosnak nevezte, és szerinte az USA sikerének ez a kulcsa. "Ma egy potenciális válsághelyzetben az eurózóna a szükségesnél kevésbé tudna élni a fiskális és monetáris politika eszközeivel."

Mindeközben vannak sérülékeny országok, a környezetünkben is. Törökország és Ukrajna közel van, ami pedig Brazíliában vagy Argentínában történik, az befolyásolja a forint árfolyamát is.

A geopolitikai kockázatok is egyre szembetűnőbbek, miközben a klímaváltozás negatív hatásai már velünk vannak.

Nem elég a versenyképesség javítása, hanem egy általános konjunktúra-élénkítő program kell.

Az a feladatunk, hogy veszélyes vizeken is élen maradjunk - mondta Matolcsy. Változik a világ, ezért többre van szükség, mint eddig. Ritka, hogy egy ország hét éven keresztül sikeresen felzárkózik, Magyarországnak azonban ez 2013 óta sikerült. "Ha jön a vihar, akkor vannak, akik falat építenek, mások szélmalmokat építenek" - emelte ki Matolcsy, aki szerint a vihar energiáit a javunkra kell fordítani. A következő években viharok jönnek, válságszerű helyzetek alakulhatnak ki, azonban Lengyelország példája azt mutatja, hogy ezeket az időket át lehet vészelni. A sikeres magyar válságkezelés miatt Magyarország már hasonlóan teljesít a lengyelekhez - tette hozzá. "A gazdaságtörténet nagy sikerként könyveli majd el, hogy Magyarország 3,5%-ot meghaladó GDP-növekedést ért el 2013 és 2019 között évente" - vélekedett az elnök, aki szerint ebben kulcsszerepe volt a munkaerő-piaci fordulatnak.Magyarország a jelenleg a kevésbé sebezhető országok táborába tartozik - mondta Matolcsy, emlékeztetve arra, hogy 2010-ben a világ tíz legsebezhetőbb országai között voltunk.Hét év felzárkózás után szeretnénk még további hét évig, aztán még hét évig felzárkózni - mondta Matolcsy, hozzátéve, hogy egyre több a nehézség. Ilyen a német gazdaság lassulása, a Brexit, vagy a kereskedelmi háború, ami miatt veszélyben van a keleti nyitás. "Egy fennálló gazdasági hatalom és egy feltörekvő hatalom ütközése ez, amely több, mint egy kereskedelmi háború" - emelte ki, aki szerint ez a nyugati és a keleti világ küzdelme.Matolcsy szerint:Matolcsy úgy véli, hogy a világ közgazdasági elitje jelenleg még nem érti azokat az új összefüggéseket, amelyeket a fenti tényezők okoznak. A pénzmennyiség elmélete vagy éppen a Phillips-görbe totálisan elveszítette erejét - tette hozzá.Ha egy nehezebb időszak érkezik a világgazdaságban és a magyar felzárkózásban, akkor előre kell jutni a versenyképesség területén - mondta Matolcsy, emlékeztetve arra, hogy az MNB egy 330 pontos javaslatcsomagot tett le a kormány asztalára ezzel kapcsolatban.Végi kell gondolni a költségvetési tartalék kérdését - mondta Matolcsy, aki szerint lehetnek bajban különböző iparágak. "Ha ezek bajba kerülnek, nem elég a konjunktúra-élénkítés sem, hanem célzott, iparág-erősítő lépésekre van szükség."A kedvező munkaerő-piaci helyzetet meg kell erősítenünk - vélte Matolcsy. A legnagyobb fordulat a munka világában történt 2010 óta, ennek pedig még nincs vége. Külföldről is érdemes hazahívni családokat, emelni kell a bérek vásárlóerejét, és az aktivitást is.