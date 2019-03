May: megállapodás nélkül talán soha nem lesz Brexit (2.)

Jeremy Corbyn, a legnagyobb brit parlamenti ellenzéki erő, a Munkáspárt vezetője vasárnap azt jósolta, hogy az eddig kétszer is nagy többséggel elutasított Brexit-megállapodást az alsóház a jövő hétre tervezett harmadik szavazáson is elutasítja. A Sky News brit hírtelevíziónak nyilatkozva Corbyn utalást tett arra, hogy a Labour ebben az esetben bizalmatlansági indítvány nyújthat be a kormány ellen. A Munkáspárt tavaly már kezdeményezett egy bizalmi szavazást May kormánya ellen, ez a kezdeményezés azonban akkor elbukott.Theresa May a The Sunday Telegraph című konzervatív vasárnapi lapnak írt cikkében "tisztességes kompromisszumra" kérte a képviselőket. May szerint ugyanis ha a parlament a jövő heti EU-csúcsig nem tudja elfogadni a Brexit-egyezményt, Nagy-Britannia hosszú hónapokig nem tudna kilépni az EU-ból, "ha valaha is egyáltalán kilépne".A brit kormányfő a cikkben egyenes utalást tett arra is, hogy jóllehet a megállapodás elfogadása esetén London június végéig kérné a nem egészen két hét múlva esedékes kilépési határidő meghosszabbítását, a kormány valójában ennél rövidebb halasztásra törekszik.May úgy fogalmaz írásában, hogy ha a parlament megtalálja a módját a Brexit-megállapodás támogatásának a jövő hét második felében esedékes EU-csúcsértekezlet előtt, akkor Nagy-Britannia "tavasszal" ki tudna lépni az Európai Unióból, anélkül, hogy részt kellene vennie a májusra kiírt európai parlamenti választásokon.Az alsóház csütörtökön fogadta el a Brexit elhalasztását célzó kormányzati beterjesztést, amelynek alapján London kezdeményezi az Európai Uniónál a kilépés törvényben rögzített jelenlegi, március 29-i határidejének június 30-áig terjedő meghosszabbítását.A kormány szerint azonban e viszonylag rövid, meghatározott ideig szóló halasztás akkor reális, ha az alsóház március 20-áig - a jövő heti EU-csúcs kezdete előtti nap végéig - elfogadja a Brexit-megállapodást. Ebben az esetben a halasztás célja az elfogadott indítvány szerint az, hogy legyen idő a kilépéshez szükséges jogszabálytervezetek törvénybe iktatására.Theresa May már a csütörtöki szavazás előtt, a halasztási kezdeményezésről szóló indítványt beterjesztő alsóházi felszólalásában figyelmeztette a képviselőket arra, hogy ha a ház továbbra sem támogatja a Brexit-feltételekről szóló egyezséget - amelyet a törvényhozók először januárban, majd kedden ismét nagy többséggel elutasítottak -, akkor a Brexit sokkal hosszabb idejű halasztására lesz szükség.A The Sunday Times című konzervatív vasárnapi brit lap által idézett kormányzati tisztviselők szerint ha az alsóház a szerdáig tervezett újabb, harmadik voksoláson elfogadná a Brexit-megállapodást, a kilépéshez szükséges törvényalkotási feladatokat a ház április 25-éig elvégezheti, és az új Brexit-határidőt május végére vagy június elejére lehetne kijelölni.Philip Hammond pénzügyminiszter szerint ugyanakkor nem teljesen bizonyos, hogy az alsóház a jövő héten egyáltalán szavaz a Brexit-megállapodásról. Hammond, aki a BBC televízió vasárnapi politikai interjúműsorának vendége volt, nemmel válaszolt arra a riporteri kérdésre, hogy a kormányfő által kilátásba helyezett harmadik szavazást bizonyosan megtartják-e.Kijelentette, a kormány csak abban az esetben terjeszti be újból szavazásra a Brexit-megállapodást, ha bízik abban, hogy ezúttal elegendő számú képviselő hajlandó támogatni az egyezményt, "de még nem tartunk itt". Hammond a vasárnapi BBC-interjú végén kijelentette azt is, hogy "most már fizikailag lehetetlen" Nagy-Britannia kilépése az EU-ból március 29-én, akkor is, ha a jövő héten lesz szavazás a Brexit-megállapodásról, és a képviselők elfogadják az egyezményt, mivel a kilépés előtt több jogszabályt még el kell fogadtatni a parlamentben.Liam Fox külkereskedelmi miniszter a Sky News hírtelevíziónak vasárnap szintén azt mondta, hogy a kormány csak akkor terjeszti be újból szavazásra a Brexit-megállapodást, ha a következő 48 órában olyan jelzéseket kap, hogy ezúttal "át tudja vinni" az egyezményt az alsóházon. A képviselők januárban 230, a keddi második voksoláson 149 fős többséggel vetették az EU-val novemberben elért Brexit-megállapodást.