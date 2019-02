Megjöttek az első friss számok: tavaly is folytatódhatott a magyar kivándorlás

Hogy számoljuk meg a kivándorolt magyarokat?

A Portfolio évek óta elkészíti saját becslését az Európában élő magyarok számáról, ezeknél általában kizárjuk a szomszédos országokat, elsősorban Nyugat-Európára fókuszálunk. Az adatok egy részét az Eurostattól vesszük, amely évről évre közli a hivatalosan lejelentett számot arról, hány Magyarországon született ember él náluk. Azonban több ország évek óta nem küldi be friss számait az európai statisztikai hivatalnak, esetükben a tagállami hivatalok adatait használjuk, amit a saját honlapjukon általában közzétesznek.Az utóbbi években kialakult gyakorlat szerint a fontosabb célországok közül csak egy ponton szoktuk saját becslésünkkel korrigálni az adatot: azt gondoljuk, hogy a brit hivatal adata alulbecsült, a hivatalos számok szerint tavaly június végén 84 ezer magyar élt a szigetországban, mi azonban azt gondoljuk, hogy a valós szám ennek akár a háromszorosa is lehet, így 250 ezres becslésünkkel számolunk. Ezt a becslést tavaly a budapesti brit nagykövetség is elfogadta , elmondásuk szerint a hivatalos adat csak a regisztrált magyarok számát tartalmazza, viszont ma már nem kötelező regisztrálni, így a fentinél " jelentősen több magyar él az Egyesült Királyságban".Tavaly a 2017-es adatok alapján azt becsültük , hogy 610 ezer magyar élhet a nyugat-európai EU-tagállamokban, ebből a legtöbb éppen az Egyesült Királyságban, melyet a német 207 ezres magyar populáció követ a sorban.

Megjöttek az első 2018-as adatok

Általában a tagországok nem egyszerre közlik a friss éves adataikat a náluk élő magyar állampolgárokról, az Eurostat a napokban tette közzé az első csokrot a beérkezett 2018-as számokból. Így most tizenegy európai ország adatait látjuk, ahol az alábbi tendenciák mutatkoztak:

Összességében a vizsgált tizenegy országban 2017-ben majdnem 174 ezer magyar élt, ez tavaly 179 ezerre emelkedett. Vagyis minimális emelkedésről, vagy stagnálásról beszélhetünk ezeknél az országoknál.

Látszik, hogy egyelőre a legfontosabb célországok közül csak Ausztria közölte a friss számokat, náluk több mint háromezerrel nőtt tavaly a magyarok száma. Emellett Svájcban is ezerrel többen éltek, mint 2017-ben és Hollandiával is nőtt néhány száz fővel az ottani magyar populáció.A teljes képet persze majd az dönti el, hogyan alakulnak a német és brit számok, hiszen a 207 ezres németországi magyar közösségnél simán beleférhet pár ezres változás egy év alatt, ami akár teljesen kompenzálhatja a most látott minimális emelkedést.Azzal kapcsolatban egyelőre nincsenek adatok, hogy a fenti állományi adatok mögött milyen folyamatok húzódtak meg. Az egyes országokban élő magyarok számát ugyanis két tendencia befolyásolja: a frissen kivándoroltak száma és a hazatérések. Egyelőre csak annyi látszik, hogy ebben a néhány országban továbbra is enyhe nettó kivándorlás volt tapasztalható 2018-ban.